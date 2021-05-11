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https://ria.ru/20210511/su-57-1731808398.html
"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57
"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57
Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:41
2021-05-11T16:41
су-57
ростех
москва
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей машины, заявили журналистам в пресс-службе "Ростеха".Так в госкорпорации прокомментировали реакцию зарубежных пользователей Twitter на прошедший в Москве 9 мая парад. Американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57, отметив, что самолёт выглядит "убийственно". Восторг Саттона разделили и его подписчики."Впечатляющий вид Су-57 - это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики. Также истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности – планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты", - говорится в релизе.В корпорации отметили, что создатели Су-57 испытывают чувство гордости за его внешний вид, но еще больше они гордятся техническими возможностями этого самолета.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html
https://ria.ru/20210302/su-57-1599624662.html
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су-57, ростех, москва, безопасность

"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57

16:41 11.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей машины, заявили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
Так в госкорпорации прокомментировали реакцию зарубежных пользователей Twitter на прошедший в Москве 9 мая парад. Американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57, отметив, что самолёт выглядит "убийственно". Восторг Саттона разделили и его подписчики.
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"Впечатляющий вид Су-57 - это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики. Также истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности – планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты", - говорится в релизе.
В корпорации отметили, что создатели Су-57 испытывают чувство гордости за его внешний вид, но еще больше они гордятся техническими возможностями этого самолета.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
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