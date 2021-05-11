https://ria.ru/20210511/su-57-1731808398.html

"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57

"Ростех" объяснил "убийственный" внешний вид истребителя Су-57

Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:41

2021-05-11T16:41

2021-05-11T16:41

су-57

ростех

москва

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731691140_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_bf19fa5091f28408c18bd0dde2080f4b.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эффектный внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 связан не с желанием сделать яркий дизайн, а конструктивными особенностями этой новейшей машины, заявили журналистам в пресс-службе "Ростеха".Так в госкорпорации прокомментировали реакцию зарубежных пользователей Twitter на прошедший в Москве 9 мая парад. Американский военный эксперт Х. И. Саттон выложил на своей странице снимок пролетевших над Красной площадью истребителей Су-57, отметив, что самолёт выглядит "убийственно". Восторг Саттона разделили и его подписчики."Впечатляющий вид Су-57 - это не просто дизайн, а следствие уникальной архитектуры истребителя. Планер самолета выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие маневренные характеристики. Также истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности – планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолету хищные черты", - говорится в релизе.В корпорации отметили, что создатели Су-57 испытывают чувство гордости за его внешний вид, но еще больше они гордятся техническими возможностями этого самолета.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

https://ria.ru/20210302/su-57-1599624662.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, ростех, москва, безопасность