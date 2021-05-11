Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/strelba-1731760291.html
В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке
В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке
Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:46
2021-05-11T13:17
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731088_0:91:3181:1880_1920x0_80_0_0_c3204be97e038280a8c0a232cb1825ae.jpg
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА Новости в пресс-службе колледжа.Трагедия произошла во вторник утром в гимназии №175. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семь детей, еще 16 человек ранены, а сам нападавший задержан. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля."Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сообщили РИА Новости в колледже.По словам собеседника агентства, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.При этом в колледже отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
2021-05-11T12:46
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731088_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_54fb7bff8e3750dd9c2801c86dc5c5b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань

В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке

12:46 11.05.2021 (обновлено: 13:17 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА Новости в пресс-службе колледжа.
Трагедия произошла во вторник утром в гимназии №175. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семь детей, еще 16 человек ранены, а сам нападавший задержан. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.
По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля.
"Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сообщили РИА Новости в колледже.
По словам собеседника агентства, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.
При этом в колледже отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
 
ПроисшествияСтрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния