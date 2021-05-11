https://ria.ru/20210511/strelba-1731760291.html

В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке

В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке

Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:46

2021-05-11T12:46

2021-05-11T13:17

происшествия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА Новости в пресс-службе колледжа.Трагедия произошла во вторник утром в гимназии №175. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семь детей, еще 16 человек ранены, а сам нападавший задержан. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля."Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сообщили РИА Новости в колледже.По словам собеседника агентства, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.При этом в колледже отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы 2021-05-11T12:46 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань