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В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке
В колледже рассказали об устроившем стрельбу в казанской школе подростке
Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:46
2021-05-11T12:46
2021-05-11T13:17
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА Новости в пресс-службе колледжа.Трагедия произошла во вторник утром в гимназии №175. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семь детей, еще 16 человек ранены, а сам нападавший задержан. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля."Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сообщили РИА Новости в колледже.По словам собеседника агентства, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.При этом в колледже отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
2021-05-11T12:46
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Юноша, устроивший стрельбу в казанской гимназии, недавно был отчислен из местного колледжа, характеризовался как "тихий и неконфликтный" студент, сообщили РИА Новости в пресс-службе колледжа.
Трагедия произошла во вторник утром в гимназии №175. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли семь детей, еще 16 человек ранены, а сам нападавший задержан. Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших.
По данным главы комитета Госдумы
по информационной политике Александра Хинштейна
, нападавшего зовут Ильназ Галявиев, а разрешение на оружие (гладкоствольное ружье) он получил лишь 28 апреля.
"Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен", - сообщили РИА Новости в колледже.
По словам собеседника агентства, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.
При этом в колледже отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.