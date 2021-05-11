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В Госдуме почтили минутой молчания память погибших при стрельбе в Казани

В Госдуме почтили минутой молчания память погибших при стрельбе в Казани

Пленарное заседание Госдумы во вторник открылось с минуты молчания по погибшим при стрельбе в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:14

2021-05-11T12:14

2021-05-11T12:14

стрельба в школе в казани

госдума рф

вячеслав володин

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пленарное заседание Госдумы во вторник открылось с минуты молчания по погибшим при стрельбе в школе в Казани.Утром во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены."В Казани произошла страшная трагедия, в результате стрельбы в школе погибли дети. Давайте почтим память", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, госдума рф, вячеслав володин, казань, происшествия