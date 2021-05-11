https://ria.ru/20210511/strelba-1731723537.html

В казанской школе неизвестные открыли стрельбу, сообщил источник

В казанской школе неизвестные открыли стрельбу, сообщил источник

Неизвестные открыли стрельбу в Казани в районе одной из школ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:02

2021-05-11T10:02

2021-05-11T10:42

стрельба в школе в казани

илдус нафиков

республика татарстан (татарстан)

происшествия

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731726668_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_43656ece9d4d24f2b961fa7fe79c436f.jpg

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу в Казани в районе одной из школ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана."В районе школы на Файзи слышали стрельбу, выясняем", - сказал собеседник агентства.В прокуратуре Татарстана сообщили, что на место происшествия выехал прокурор республики Илдус Нафиков."Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель прокуратуры.В школе №175 в Казани, которая находится на улице Файзи, 8, от комментариев отказались, положив трубку.

https://ria.ru/20210412/strelba-1727865859.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики. 2021-05-11T10:02 true PT0M18S

Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы 2021-05-11T10:02 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, илдус нафиков, республика татарстан (татарстан), происшествия, казань