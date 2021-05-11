https://ria.ru/20210511/strelba-1731723537.html
В казанской школе неизвестные открыли стрельбу, сообщил источник
В казанской школе неизвестные открыли стрельбу, сообщил источник
Неизвестные открыли стрельбу в Казани в районе одной из школ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:02
2021-05-11T10:02
2021-05-11T10:42
стрельба в школе в казани
илдус нафиков
республика татарстан (татарстан)
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу в Казани в районе одной из школ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана."В районе школы на Файзи слышали стрельбу, выясняем", - сказал собеседник агентства.В прокуратуре Татарстана сообщили, что на место происшествия выехал прокурор республики Илдус Нафиков."Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель прокуратуры.В школе №175 в Казани, которая находится на улице Файзи, 8, от комментариев отказались, положив трубку.
https://ria.ru/20210412/strelba-1727865859.html
республика татарстан (татарстан)
казань
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
2021-05-11T10:02
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Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
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РИА Новости
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стрельба в школе в казани, илдус нафиков, республика татарстан (татарстан), происшествия, казань