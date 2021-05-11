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США приветствовали украинские санкции против "пророссийских" сил
США приветствовали украинские санкции против "пророссийских" сил
США приветствуют украинские санкции против "пророссийских" сил, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:25
2021-05-11T17:25
россия
филип рикер
государственный департамент сша
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США приветствуют украинские санкции против "пророссийских" сил, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер."Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона", - заявил Рикер, выступая на американо-украинском форуме.В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО. Во вторник в кабинете Медведчука и двух его домах вновь были проведены обыски после того, как генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/ssha-1731791839.html
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
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россия, филип рикер, государственный департамент сша, сша, украина, в мире

США приветствовали украинские санкции против "пророссийских" сил

17:25 11.05.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США приветствуют украинские санкции против "пророссийских" сил, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
"Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона", - заявил Рикер, выступая на американо-украинском форуме.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
15:19Авторы
Зеленый – хит сезона: США придумали новый предлог для сдерживания России
"Мы призываем Украину предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей", - добавил он.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 08:00
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО. Во вторник в кабинете Медведчука и двух его домах вновь были проведены обыски после того, как генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
16:03
Депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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