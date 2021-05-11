В ООН ждут одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН хотела бы иметь возможность использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", чтобы прививать своих сотрудников, но ожидает, когда препарат получит одобрение ВОЗ, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш.
В выступлении на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН. В ООН сообщали, что организация изучает предложение российского президента и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.
"Прежде всего, многие сотрудники ООН уже получили вакцину "Спутник", а именно в Российской Федерации. И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, что с точки зрения работы ООН необходимо", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли еще ООН предложение России использовать вакцину "Спутник V" для сотрудников организации.
Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле.
"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.