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В ООН ждут одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ

В ООН ждут одобрения вакцины "Спутник V" ВОЗ

ООН хотела бы иметь возможность использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", чтобы прививать своих сотрудников, но ожидает, когда препарат... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:09

2021-05-11T09:09

2021-05-11T09:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

оон

в мире

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ООН, 11 мая – РИА Новости. ООН хотела бы иметь возможность использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", чтобы прививать своих сотрудников, но ожидает, когда препарат получит одобрение ВОЗ, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш.В выступлении на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН. В ООН сообщали, что организация изучает предложение российского президента и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ."Прежде всего, многие сотрудники ООН уже получили вакцину "Спутник", а именно в Российской Федерации. И мы хотели бы иметь возможность пользоваться ею сами, но ожидаем одобрения Всемирной организации здравоохранения, что с точки зрения работы ООН необходимо", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли еще ООН предложение России использовать вакцину "Спутник V" для сотрудников организации.Ранее эксперт ВОЗ заявлял, что организация рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле."Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, оон, в мире