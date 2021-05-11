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Наука
https://ria.ru/20210511/spbpu-1730666628.html
Российские ученые научились прогнозировать киберриски
Российские ученые научились прогнозировать киберриски
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных системах умного... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:00
2021-05-11T09:55
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
технологии
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных системах умного города. Апробация разработанной методики проведена на испытательном стенде "умный перекресток" (компонент интеллектуальной транспортной системы умного города). Результаты работы опубликованы в научном журнале Machines издательства MDPI.Напомним, что Санкт-Петербург участвует в формировании программы "Умный город", которая будет предоставлять новые услуги для жителей мегаполисов, повышая безопасность граждан. Неотъемлемой частью такой системы являются цифровые сервисы. Как пояснили РИА Новости эксперты СПбПУ, у киберпреступников появились новые цели – нарушение процессов функционирования крупных предприятий и городской инфраструктуры, а также перехват управления над ними. Злоумышленники, использующие беспроводные каналы, могут удаленно вторгаться в целевую подсеть или в устройство, перехватывать трафик, запускать атаки типа "отказ в обслуживании" и захватывать управление над устройствами Интернета вещей для создания бот-сетей.При этом он подчеркнул, что цель данного проекта – обеспечить уровень защищенности информационных активов умного города с учетом специфики современных киберугроз.Методика анализа рисков кибербезопасности умного города включает этапы идентификации типов активов, идентификации угроз, расчет рисков и анализ полученных значений. Предлагаемая методика базируется на количественном подходе, при этом, по мнению ученых, является легко и быстро вычислимой, что особенно важно в условиях функционирования современных динамических инфраструктур.Экспериментальные исследования с использованием комплекса разработанных имитационных моделей типовых цифровых инфраструктур умного города (Интернет вещей, умное здание, умный перекресток) продемонстрировали превосходство предложенного авторами подхода над существующими отечественными и зарубежными аналогами.
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университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, технологии

Российские ученые научились прогнозировать киберриски

09:00 11.05.2021 (обновлено: 09:55 11.05.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterГрафики отчетности на рабочем столе
Графики отчетности на рабочем столе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных системах умного города. Апробация разработанной методики проведена на испытательном стенде "умный перекресток" (компонент интеллектуальной транспортной системы умного города). Результаты работы опубликованы в научном журнале Machines издательства MDPI.
Напомним, что Санкт-Петербург участвует в формировании программы "Умный город", которая будет предоставлять новые услуги для жителей мегаполисов, повышая безопасность граждан. Неотъемлемой частью такой системы являются цифровые сервисы.
Как пояснили РИА Новости эксперты СПбПУ, у киберпреступников появились новые цели – нарушение процессов функционирования крупных предприятий и городской инфраструктуры, а также перехват управления над ними. Злоумышленники, использующие беспроводные каналы, могут удаленно вторгаться в целевую подсеть или в устройство, перехватывать трафик, запускать атаки типа "отказ в обслуживании" и захватывать управление над устройствами Интернета вещей для создания бот-сетей.
"В настоящее время традиционные стратегии анализа киберрисков не могут быть напрямую применены при построении и оценке цифровых инфраструктур умного города, так как новая сетевая инфраструктура является неоднородной и динамической", – отметил научный сотрудник Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Василий Михайлович Крундышев.
При этом он подчеркнул, что цель данного проекта – обеспечить уровень защищенности информационных активов умного города с учетом специфики современных киберугроз.
Методика анализа рисков кибербезопасности умного города включает этапы идентификации типов активов, идентификации угроз, расчет рисков и анализ полученных значений. Предлагаемая методика базируется на количественном подходе, при этом, по мнению ученых, является легко и быстро вычислимой, что особенно важно в условиях функционирования современных динамических инфраструктур.
Технологии возможностей - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Экспериментальные исследования с использованием комплекса разработанных имитационных моделей типовых цифровых инфраструктур умного города (Интернет вещей, умное здание, умный перекресток) продемонстрировали превосходство предложенного авторами подхода над существующими отечественными и зарубежными аналогами.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоТехнологии
 
 
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