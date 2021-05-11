https://ria.ru/20210511/spbpu-1730666628.html

Российские ученые научились прогнозировать киберриски

Российские ученые научились прогнозировать киберриски

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных системах умного... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:00

2021-05-11T09:00

2021-05-11T09:55

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

технологии

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали методику оценки киберрисков в интеллектуальных системах умного города. Апробация разработанной методики проведена на испытательном стенде "умный перекресток" (компонент интеллектуальной транспортной системы умного города). Результаты работы опубликованы в научном журнале Machines издательства MDPI.Напомним, что Санкт-Петербург участвует в формировании программы "Умный город", которая будет предоставлять новые услуги для жителей мегаполисов, повышая безопасность граждан. Неотъемлемой частью такой системы являются цифровые сервисы. Как пояснили РИА Новости эксперты СПбПУ, у киберпреступников появились новые цели – нарушение процессов функционирования крупных предприятий и городской инфраструктуры, а также перехват управления над ними. Злоумышленники, использующие беспроводные каналы, могут удаленно вторгаться в целевую подсеть или в устройство, перехватывать трафик, запускать атаки типа "отказ в обслуживании" и захватывать управление над устройствами Интернета вещей для создания бот-сетей.При этом он подчеркнул, что цель данного проекта – обеспечить уровень защищенности информационных активов умного города с учетом специфики современных киберугроз.Методика анализа рисков кибербезопасности умного города включает этапы идентификации типов активов, идентификации угроз, расчет рисков и анализ полученных значений. Предлагаемая методика базируется на количественном подходе, при этом, по мнению ученых, является легко и быстро вычислимой, что особенно важно в условиях функционирования современных динамических инфраструктур.Экспериментальные исследования с использованием комплекса разработанных имитационных моделей типовых цифровых инфраструктур умного города (Интернет вещей, умное здание, умный перекресток) продемонстрировали превосходство предложенного авторами подхода над существующими отечественными и зарубежными аналогами.

https://na.ria.ru/20210412/vyatgu-ecenter-1727143065.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, технологии