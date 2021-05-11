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Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
По рассказам детей, учительница, проводившая урок, оставила их и выбежала из класса. На помощь пришел другой педагог. Преподавательница английского языка закрыла класс и запретила детям выпрыгивать в окно.
2021-05-11T21:05
2021-05-11T21:05
2021-05-11T21:47
видео
происшествия
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11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших – дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием.
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РИА Новости
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Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших - дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием.
2021-05-11T21:05
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PT1M52S
РИА Новости
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видео, видео, происшествия
Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
По рассказам детей, учительница, проводившая урок, оставила их и выбежала из класса. На помощь пришел другой педагог. Преподавательница английского языка закрыла класс и запретила детям выпрыгивать в окно.
2021-05-11T21:05
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PT1M52S
Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"
21:05 11.05.2021 (обновлено: 21:47 11.05.2021)
По рассказам детей, учительница, проводившая урок, оставила их и выбежала из класса. На помощь пришел другой педагог. Преподавательница английского языка закрыла класс и запретила детям выпрыгивать в окно.