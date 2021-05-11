https://ria.ru/20210511/spasla-1731848680.html

Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"

Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому"

По рассказам детей, учительница, проводившая урок, оставила их и выбежала из класса. На помощь пришел другой педагог. Преподавательница английского языка закрыла класс и запретила детям выпрыгивать в окно.

2021-05-11T21:05

2021-05-11T21:05

2021-05-11T21:47

видео

происшествия

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11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших – дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому" 11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших - дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием. 2021-05-11T21:05 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, происшествия