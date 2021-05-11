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В Совбезе разработают меры борьбы с угрозами от западных биолабораторий
В Совбезе разработают меры борьбы с угрозами от западных биолабораторий
Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций будет готовить предложения по... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:08
2021-05-11T14:44
россия
дмитрий медведев
владимир путин
китай
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций будет готовить предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов."Оценкам рисков и угроз, связанных с функционированием биологических лабораторий западных стран на постсоветском пространстве, эксперты Совета безопасности России, заинтересованные ведомства и научные институты будут уделять отдельное внимание и готовить предложения по их парированию", - сказал Аверьянов.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал на то, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций создана указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Комиссию возглавил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.В число задач комиссии входят оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния коллективного иммунитета населения России и другое.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, дмитрий медведев, владимир путин, китай, николай патрушев, безопасность

В Совбезе разработают меры борьбы с угрозами от западных биолабораторий

13:08 11.05.2021 (обновлено: 14:44 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБокс для транспортировки пробирок в медицинской лаборатории "Гемотест"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций будет готовить предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.
"Оценкам рисков и угроз, связанных с функционированием биологических лабораторий западных стран на постсоветском пространстве, эксперты Совета безопасности России, заинтересованные ведомства и научные институты будут уделять отдельное внимание и готовить предложения по их парированию", - сказал Аверьянов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал на то, что в мире, особенно у границ России и Китая, как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.
Межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций создана указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Комиссию возглавил заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.
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В число задач комиссии входят оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния коллективного иммунитета населения России и другое.
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинКитайНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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