Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/soglashenie-1731775191.html
Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:00
2021-05-11T18:57
россия
госдума рф
владимир путин
кипр
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.Законопроект о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство России."В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", — указывается в пояснительной записке к документу.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из России в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 15,04 миллиарда), в виде процентов — 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога — 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 8,1 миллиарда), в виде процентов — 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов — 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 9,4 миллиарда), в виде процентов — 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 12,5 миллиона).
https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/mishustin-1727899075.html
россия
кипр
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир путин, кипр, люксембург (государство), в мире

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

14:00 11.05.2021 (обновлено: 18:57 11.05.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Законопроект о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 05:20
Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами
"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", — указывается в пояснительной записке к документу.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:05
Мишустин одобрил денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из России в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 15,04 миллиарда), в виде процентов — 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога — 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 8,1 миллиарда), в виде процентов — 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов — 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 9,4 миллиарда), в виде процентов — 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 12,5 миллиона).
 
РоссияГосдума РФВладимир ПутинКипрЛюксембург (государство)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния