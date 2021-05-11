https://ria.ru/20210511/soglashenie-1731775191.html

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:00

2021-05-11T14:00

2021-05-11T18:57

россия

госдума рф

владимир путин

кипр

люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала соглашение между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.Законопроект о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство России."В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", — указывается в пояснительной записке к документу.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из России в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 15,04 миллиарда), в виде процентов — 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога — 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 8,1 миллиарда), в виде процентов — 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов — 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога — 9,4 миллиарда), в виде процентов — 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога — 12,5 миллиона).

https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/mishustin-1727899075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, кипр, люксембург (государство), в мире