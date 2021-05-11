https://ria.ru/20210511/sobaka-1731710461.html
Названы десять пород собак с самым крепким здоровьем
Названы десять пород собак с самым крепким здоровьем
Портал The Spruice Pets составил список из десяти пород собак, которые отличаются крепким здоровьем и долгой жизнью. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:43
2021-05-11T07:43
2021-05-11T11:15
собаки
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Портал The Spruice Pets составил список из десяти пород собак, которые отличаются крепким здоровьем и долгой жизнью.На первом месте оказался бигль. В статье отмечаются охотничьи навыки и обоняние этого животного, способного прожить в среднем до 15 лет. Самые слабые органы — тазобедренные суставы и глаза, однако проблемы с ними в основном возникают в старости.На второй строчке расположилась австралийская пастушья собака, которая, как отмечает портал, станет отличным компаньоном для бега и пеших прогулок. Однако из-за чрезмерной активности у нее могут развиться проблемы с суставами. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы — от 12 до 16 лет.Замыкает тройку лидеров чихуахуа — они могут дожить до 20 лет и редко болеют. Наиболее слабые места у этой собаки— сердца, глаза и надколенники.Портал также включил в перечень грейхаундов, пуделей, гаванских бишонов, сибирских хаски, басенджи, бордер-колли и беспородных собак.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/sobaki-1590047999.html
https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html
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собаки, общество
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Портал The Spruice Pets
составил список из десяти пород собак, которые отличаются крепким здоровьем и долгой жизнью.
На первом месте оказался бигль. В статье отмечаются охотничьи навыки и обоняние этого животного, способного прожить в среднем до 15 лет. Самые слабые органы — тазобедренные суставы и глаза, однако проблемы с ними в основном возникают в старости.
На второй строчке расположилась австралийская пастушья собака, которая, как отмечает портал, станет отличным компаньоном для бега и пеших прогулок. Однако из-за чрезмерной активности у нее могут развиться проблемы с суставами. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы — от 12 до 16 лет.
Замыкает тройку лидеров чихуахуа — они могут дожить до 20 лет и редко болеют. Наиболее слабые места у этой собаки— сердца, глаза и надколенники.
Портал также включил в перечень грейхаундов, пуделей, гаванских бишонов, сибирских хаски, басенджи, бордер-колли и беспородных собак.