https://ria.ru/20210511/sobaka-1731710461.html

Названы десять пород собак с самым крепким здоровьем

Названы десять пород собак с самым крепким здоровьем

Портал The Spruice Pets составил список из десяти пород собак, которые отличаются крепким здоровьем и долгой жизнью. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T07:43

2021-05-11T07:43

2021-05-11T11:15

собаки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587738995_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2a3f8e04ed633fc45c184eeddb5986bb.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Портал The Spruice Pets составил список из десяти пород собак, которые отличаются крепким здоровьем и долгой жизнью.На первом месте оказался бигль. В статье отмечаются охотничьи навыки и обоняние этого животного, способного прожить в среднем до 15 лет. Самые слабые органы — тазобедренные суставы и глаза, однако проблемы с ними в основном возникают в старости.На второй строчке расположилась австралийская пастушья собака, которая, как отмечает портал, станет отличным компаньоном для бега и пеших прогулок. Однако из-за чрезмерной активности у нее могут развиться проблемы с суставами. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы — от 12 до 16 лет.Замыкает тройку лидеров чихуахуа — они могут дожить до 20 лет и редко болеют. Наиболее слабые места у этой собаки— сердца, глаза и надколенники.Портал также включил в перечень грейхаундов, пуделей, гаванских бишонов, сибирских хаски, басенджи, бордер-колли и беспородных собак.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/sobaki-1590047999.html

https://ria.ru/20210430/kleschi-1730604334.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, общество