https://ria.ru/20210511/sistema-1732209935.html

Майские праздники для системы жизнеобеспечения Москвы прошли штатно

Майские праздники для системы жизнеобеспечения Москвы прошли штатно

Все системы жизнеобеспечения Москвы в майские праздники работали в штатном режиме, аварийных отключений не допущено, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-11T10:46

2021-05-11T10:46

2021-05-13T19:48

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общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы в майские праздники работали в штатном режиме, аварийных отключений не допущено, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В майские праздники все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что в период майских выходных все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство городского штаба, в постоянной готовности к оперативному реагированию на нештатные ситуации находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур."Особое внимание уделялось уборке мест массового пребывания населения, был усилен контроль за вывозом мусора", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210324/utechka-1602632668.html

москва

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2021

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telegram (приложение), москва, общество