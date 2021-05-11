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Майские праздники для системы жизнеобеспечения Москвы прошли штатно
Майские праздники для системы жизнеобеспечения Москвы прошли штатно
Все системы жизнеобеспечения Москвы в майские праздники работали в штатном режиме, аварийных отключений не допущено, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-11T10:46
2021-05-11T10:46
2021-05-13T19:48
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы в майские праздники работали в штатном режиме, аварийных отключений не допущено, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В майские праздники все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что в период майских выходных все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство городского штаба, в постоянной готовности к оперативному реагированию на нештатные ситуации находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур."Особое внимание уделялось уборке мест массового пребывания населения, был усилен контроль за вывозом мусора", - добавили в ведомстве.
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Все системы жизнеобеспечения Москвы
в майские праздники работали в штатном режиме, аварийных отключений не допущено, сообщается в Telegram
-канале комплекса городского хозяйства.
"В майские праздники все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено", - говорится в сообщении.
В комплексе рассказали, что в период майских выходных все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство городского штаба, в постоянной готовности к оперативному реагированию на нештатные ситуации находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.
"Особое внимание уделялось уборке мест массового пребывания населения, был усилен контроль за вывозом мусора", - добавили в ведомстве.