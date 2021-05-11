Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/simonyan-1731834875.html
Симоньян получила премию Императорского православного общества
Симоньян получила премию Императорского православного общества
Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:44
2021-05-11T18:55
императорское православное палестинское общество
маргарита симоньян
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211008_407:656:2685:1937_1920x0_80_0_0_ad69cd326a305a4297a509f1e0eed9fc.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества (ИППО) имени Великой княгини Елизаветы Федоровны за благотворительные и просветительские труды на благо Отечества, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения прошла во вторник в Доме русского зарубежья в Москве.Заместитель председателя ИППО Анна Громова отметила, что Симоньян — "человек, который следует своим принципам бескомпромиссно и до конца"."Спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за сохранение тех самых скреп, о которых говорил наш президент, но далеко не все понимают, что это значит и как это важно... Спасибо за эту честь, постараюсь ее заслужить", — сказала Симоньян, получая премию.Московское областное региональное отделение Императорского православного палестинского общества учредило премию под девизом "Доброе сердце" в 2013 году в память о делах милосердия Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации "Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения".
https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html
https://ria.ru/20210322/premiya-1602302681.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211008_897:640:2774:2048_1920x0_80_0_0_1afddabdef693389bf1b470b99537654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
императорское православное палестинское общество, маргарита симоньян, москва, общество

Симоньян получила премию Императорского православного общества

18:44 11.05.2021 (обновлено: 18:55 11.05.2021)
 
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества (ИППО) имени Великой княгини Елизаветы Федоровны за благотворительные и просветительские труды на благо Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения прошла во вторник в Доме русского зарубежья в Москве.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:59Медиавойны
Симоньян призвала российские IT-гиганты помочь СМИ
Заместитель председателя ИППО Анна Громова отметила, что Симоньян — "человек, который следует своим принципам бескомпромиссно и до конца".

"Талантливый журналист, потрясающий продюсер, удивительный организатор медиапространства, талантливейший писатель, это человек, который знает секрет к сердцу молодежи, который быстрее нас всех может достучаться. Те редакции, которые уже существуют, которые работают на языках всего мира — это молодежный коллектив, который она создала, это резонанс ее творческой энергии, совершенно взрывной", — заявила Громова.

"Спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за сохранение тех самых скреп, о которых говорил наш президент, но далеко не все понимают, что это значит и как это важно... Спасибо за эту честь, постараюсь ее заслужить", — сказала Симоньян, получая премию.
Московское областное региональное отделение Императорского православного палестинского общества учредило премию под девизом "Доброе сердце" в 2013 году в память о делах милосердия Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации "Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения".
Студия телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:09
RT вышел в финал в 14 номинациях премии Shorty Awards
 
Императорское православное палестинское обществоМаргарита СимоньянМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния