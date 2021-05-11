https://ria.ru/20210511/simonyan-1731834875.html

Симоньян получила премию Императорского православного общества

Симоньян получила премию Императорского православного общества

Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:44

2021-05-11T18:44

2021-05-11T18:55

императорское православное палестинское общество

маргарита симоньян

москва

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества (ИППО) имени Великой княгини Елизаветы Федоровны за благотворительные и просветительские труды на благо Отечества, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения прошла во вторник в Доме русского зарубежья в Москве.Заместитель председателя ИППО Анна Громова отметила, что Симоньян — "человек, который следует своим принципам бескомпромиссно и до конца"."Спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за сохранение тех самых скреп, о которых говорил наш президент, но далеко не все понимают, что это значит и как это важно... Спасибо за эту честь, постараюсь ее заслужить", — сказала Симоньян, получая премию.Московское областное региональное отделение Императорского православного палестинского общества учредило премию под девизом "Доброе сердце" в 2013 году в память о делах милосердия Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации "Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения".

https://ria.ru/20201201/simonyan-1587166058.html

https://ria.ru/20210322/premiya-1602302681.html

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императорское православное палестинское общество, маргарита симоньян, москва, общество