Симоньян получила премию Императорского православного общества
18:44 11.05.2021 (обновлено: 18:55 11.05.2021)
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила международную премию Императорского православного палестинского общества (ИППО) имени Великой княгини Елизаветы Федоровны за благотворительные и просветительские труды на благо Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения прошла во вторник в Доме русского зарубежья в Москве.
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Заместитель председателя ИППО Анна Громова отметила, что Симоньян — "человек, который следует своим принципам бескомпромиссно и до конца".
"Талантливый журналист, потрясающий продюсер, удивительный организатор медиапространства, талантливейший писатель, это человек, который знает секрет к сердцу молодежи, который быстрее нас всех может достучаться. Те редакции, которые уже существуют, которые работают на языках всего мира — это молодежный коллектив, который она создала, это резонанс ее творческой энергии, совершенно взрывной", — заявила Громова.
"Спасибо вам огромное за все, что вы делаете, за сохранение тех самых скреп, о которых говорил наш президент, но далеко не все понимают, что это значит и как это важно... Спасибо за эту честь, постараюсь ее заслужить", — сказала Симоньян, получая премию.
Московское областное региональное отделение Императорского православного палестинского общества учредило премию под девизом "Доброе сердце" в 2013 году в память о делах милосердия Великой княгини Елизаветы Федоровны в номинации "Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения".
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