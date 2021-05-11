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В Госдуме подготовили проект о штрафах за жестокое обращение с животными
В Госдуме подготовили проект о штрафах за жестокое обращение с животными
Главы думских комитетов по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разработали и... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:41
2021-05-11T10:41
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
павел крашенинников
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Главы думских комитетов по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разработали и направили на отзыв в правительство РФ законопроект с поправками в КоАП РФ, которым, в частности, предполагаются штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщает во вторник пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.Крашенинников напомнил, что федеральным законом об ответственном обращении с животными были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. "Однако административная ответственность за нарушение положений этого федерального закона в настоящее время не установлена", - отметил глава комитета, которого цитирует пресс-служба.Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного закона.В частности, штрафы предполагаются по таким статьям, как несоблюдение требований к содержанию животных, содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.Предлагаются и новые статьи, например – "несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", "за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии". Кроме того, ответственность предполагается за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались". "Ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей", - отмечается в сообщении комитета.Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий."Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными", - отметил Крашенинников.
https://ria.ru/20210427/chipirovanie-1730174088.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), павел крашенинников, владимир бурматов, общество

В Госдуме подготовили проект о штрафах за жестокое обращение с животными

10:41 11.05.2021
 
© Pixabay / Pixabay/rihaijСиамская кошка
Сиамская кошка - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Pixabay / Pixabay/rihaij
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Главы думских комитетов по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разработали и направили на отзыв в правительство РФ законопроект с поправками в КоАП РФ, которым, в частности, предполагаются штрафы до 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обращения с животными, сообщает во вторник пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.
Крашенинников напомнил, что федеральным законом об ответственном обращении с животными были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. "Однако административная ответственность за нарушение положений этого федерального закона в настоящее время не установлена", - отметил глава комитета, которого цитирует пресс-служба.
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Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного закона.
В частности, штрафы предполагаются по таким статьям, как несоблюдение требований к содержанию животных, содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Предлагаются и новые статьи, например – "несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию", "за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии". Кроме того, ответственность предполагается за "несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались". "Ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей", - отмечается в сообщении комитета.
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Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий.
"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными", - отметил Крашенинников.
 
РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Павел КрашенинниковВладимир БурматовОбщество
 
 
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