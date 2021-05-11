https://ria.ru/20210511/shtraf-1731729779.html

Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки

Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки

Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:38

2021-05-11T10:38

2021-05-11T10:38

россия

девятый арбитражный апелляционный суд

первый канал (телеканал)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без предусмотренной законом маркировки, следует из опубликованной резолютивной части решения суда."Назначить АО "Первый канал" наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб", - говорится в судебном акте.Решение вынесено по заявлению Роскомнадзора на основании протокола об административном нарушении от 23 марта. Другие подробности пока не опубликованы.В пресс-службе Роскомнадзора в апреле сообщили РИА Новости, что "в отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации".Согласно указанному пункту, отметили в Роскомнадзоре, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается.В ведомстве тогда уточнили, что основанием для составления протоколов стал сюжет в программе "Время покажет" от 11 марта "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки".РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/zakharova-1730735436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, девятый арбитражный апелляционный суд, первый канал (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия