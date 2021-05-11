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Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки
Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки
Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:38
2021-05-11T10:38
2021-05-11T10:38
россия
девятый арбитражный апелляционный суд
первый канал (телеканал)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без предусмотренной законом маркировки, следует из опубликованной резолютивной части решения суда."Назначить АО "Первый канал" наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб", - говорится в судебном акте.Решение вынесено по заявлению Роскомнадзора на основании протокола об административном нарушении от 23 марта. Другие подробности пока не опубликованы.В пресс-службе Роскомнадзора в апреле сообщили РИА Новости, что "в отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации".Согласно указанному пункту, отметили в Роскомнадзоре, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается.В ведомстве тогда уточнили, что основанием для составления протоколов стал сюжет в программе "Время покажет" от 11 марта "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки".РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд.
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россия, девятый арбитражный апелляционный суд, первый канал (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без предусмотренной законом маркировки, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
"Назначить АО "Первый канал" наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб", - говорится в судебном акте.
Решение вынесено по заявлению Роскомнадзора на основании протокола об административном нарушении от 23 марта. Другие подробности пока не опубликованы.
В пресс-службе Роскомнадзора в апреле сообщили РИА Новости, что "в отношении АО "Первый канал" и его должностного лица составлены протоколы по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п.4 ч.9 ст.31 Закона РФ "О средствах массовой информации".
Согласно указанному пункту, отметили в Роскомнадзоре
, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается.
В ведомстве тогда уточнили, что основанием для составления протоколов стал сюжет в программе "Время покажет" от 11 марта "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки".
РИА Новости пока не располагает комментарием Первого канала.
Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный апелляционный суд
.