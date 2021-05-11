https://ria.ru/20210511/shkoly-1731784522.html

Ветеран "Альфы" предложил поручить охрану школ Росгвардии

Ветеран "Альфы" предложил поручить охрану школ Росгвардии

Казанская трагедия говорит о необходимости реформировать систему охраны российских школ и других учебных заведений, одним из допустимых вариантов могла бы стать РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:46

2021-05-11T14:46

2021-05-11T14:46

стрельба в школе в казани

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей гончаров

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Казанская трагедия говорит о необходимости реформировать систему охраны российских школ и других учебных заведений, одним из допустимых вариантов могла бы стать передача этой обязанности подразделениям Росгвардии, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По данным пресс-службы мэрии Казани, гимназию №175, где в результате стрельбы погибли семь детей и учительница, охраняла вахтёрша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка.Ветеран "Альфы" добавил, что эту задачу могут продолжить выполнять и частные охранные предприятия - при условии, что они будут укомплектованы опытными специалистами в хорошей физической форме, прошедшими службу в силовых структурах.Гончаров посетовал, что вопрос организации охраны школ, несмотря на его актуальность, поднимается лишь тогда, когда трагедия уже случилась.Говоря об анонсированном пересмотре оружейного законодательства, ветеран спецслужбы подчеркнул, что при существующей коррупции в этой сфере и наличии чёрного рынка оружие можно будет заполучить нелегально."Возьмите компьютер, напишите в интернете: "Мне нужна справка для получения охотничьего ружья" - через полминуты вам ответят, где это можно будет получить, кто вам это подвезёт и сколько это стоит", - заключил Гончаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731777255.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731777948.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей гончаров, казань, происшествия