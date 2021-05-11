Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/shkoly-1731784522.html
Ветеран "Альфы" предложил поручить охрану школ Росгвардии
Ветеран "Альфы" предложил поручить охрану школ Росгвардии
Казанская трагедия говорит о необходимости реформировать систему охраны российских школ и других учебных заведений, одним из допустимых вариантов могла бы стать РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:46
2021-05-11T14:46
стрельба в школе в казани
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сергей гончаров
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773686_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_92f8957cccbd7527e1e0546367fc0188.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Казанская трагедия говорит о необходимости реформировать систему охраны российских школ и других учебных заведений, одним из допустимых вариантов могла бы стать передача этой обязанности подразделениям Росгвардии, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.По данным пресс-службы мэрии Казани, гимназию №175, где в результате стрельбы погибли семь детей и учительница, охраняла вахтёрша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка.Ветеран "Альфы" добавил, что эту задачу могут продолжить выполнять и частные охранные предприятия - при условии, что они будут укомплектованы опытными специалистами в хорошей физической форме, прошедшими службу в силовых структурах.Гончаров посетовал, что вопрос организации охраны школ, несмотря на его актуальность, поднимается лишь тогда, когда трагедия уже случилась.Говоря об анонсированном пересмотре оружейного законодательства, ветеран спецслужбы подчеркнул, что при существующей коррупции в этой сфере и наличии чёрного рынка оружие можно будет заполучить нелегально."Возьмите компьютер, напишите в интернете: "Мне нужна справка для получения охотничьего ружья" - через полминуты вам ответят, где это можно будет получить, кто вам это подвезёт и сколько это стоит", - заключил Гончаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731777255.html
https://ria.ru/20210511/kazan-1731777948.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773686_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d46a0c853c7dfdcd4132627accd5887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей гончаров, казань, происшествия

Ветеран "Альфы" предложил поручить охрану школ Росгвардии

14:46 11.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Казанская трагедия говорит о необходимости реформировать систему охраны российских школ и других учебных заведений, одним из допустимых вариантов могла бы стать передача этой обязанности подразделениям Росгвардии, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
По данным пресс-службы мэрии Казани, гимназию №175, где в результате стрельбы погибли семь детей и учительница, охраняла вахтёрша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка.
"Надо осознать, что охрана, состоящая из великовозрастных мужчин и женщин, которые называются в простонародье вахтёрами, не являются той структурой, которая сможет защитить наших детей. Если мы хотим подойти к вопросу серьёзно, то ничего страшного не будет, если мы отдадим школы под охрану Росгвардии. Штат у них большой, они смогут защитить наших детишек и внуков", - сказал Гончаров.
Ветеран "Альфы" добавил, что эту задачу могут продолжить выполнять и частные охранные предприятия - при условии, что они будут укомплектованы опытными специалистами в хорошей физической форме, прошедшими службу в силовых структурах.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 14:13В России
Очевидцы рассказали о спасении детей из школы в Казани
Гончаров посетовал, что вопрос организации охраны школ, несмотря на его актуальность, поднимается лишь тогда, когда трагедия уже случилась.
"Если кто-то думает, что сотрудник службы охраны, который является мужчиной или женщиной в возрасте, способен защитить наших школьников, это не так. То же с металлоискателями и рамками – любой ученик или местный, живущий неподалёку от школы, найдёт десятки способов, чтобы туда проникнуть. Проблемы охраны школ стояли, стоят и будут стоять, если мы не будем подходить к этому вопросу совершенно по-другому", - отметил собеседник агентства.
Говоря об анонсированном пересмотре оружейного законодательства, ветеран спецслужбы подчеркнул, что при существующей коррупции в этой сфере и наличии чёрного рынка оружие можно будет заполучить нелегально.
"Возьмите компьютер, напишите в интернете: "Мне нужна справка для получения охотничьего ружья" - через полминуты вам ответят, где это можно будет получить, кто вам это подвезёт и сколько это стоит", - заключил Гончаров.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 14:16
Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в Казани получат выплаты
 
Стрельба в школе в КазаниФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сергей ГончаровКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния