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В Приморье нашли самолет, который мог участвовать в боях с Японией
В Приморье нашли самолет, который мог участвовать в боях с Японией
Активисты поискового объединения "АвиаПоиск" в Хасанском районе Приморья нашли место падения советского самолета, который, предположительно, участвовал в боевых РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:53
2021-05-11T11:09
вторая мировая война (1939-1945)
хасанский район
япония
ссср
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Активисты поискового объединения "АвиаПоиск" в Хасанском районе Приморья нашли место падения советского самолета, который, предположительно, участвовал в боевых действиях с Японией в августе 1945 года, сообщает организация.По данным "Авиапоиска", о находке фрагмента самолёта поисковикам сообщил подписчик их аккаунта в соцсетях. И в ходе полевой разведки в популярном туристическом месте, в районе бухты Витязь, поисковики установили предположительное место падения летательного аппарата."Фрагменты обшивки и конструкции самолёта находятся в песчаном грунте, при строительстве просёлочной дороги их засыпали землёй, законсервировав таким образом. Все части имеют следы воздействия огня, а на одном из листов обшивки видна характерная внешняя пробоина диаметром около 20 мм, что позволяет выдвинуть предложение об участии самолёта в боевых действиях с Японией в августе 1945 года", - говорится в сообщении.По имеющейся архивной информации, в районе мыса Гамова 14 августа 1945 года разбился гидросамолет МБР-2 из состава 63-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота, базирующейся в бухте Патрокл. Машина возвращалась после бомбардировки корейского порта Сейсин и имела повреждения от зенитного огня с земли. В районе мыса Гамова самолёт воспламенился и горящим упал на сушу, погибли лётчик и штурман. Стрелок-радист получил тяжёлые ранения и ожоги, но остался жив. Кроме того, в районе мыса Гамова 3 августа 1938 года разбился самолёт из состава 11-го Владивостокского авиаотряда Погранвойск НКВД, выполнявший обеспечение войск во время Хасанского сражения. В катастрофе погиб флагманский штурман авиаотряда Александр Прокопчик."Пока говорить о типе самолёта преждевременно, так как необходимы полевые работы для точной идентификации и выяснения обстоятельств лётного происшествия. "АвиаПоиск" планирует в июне выехать на место и собрать достаточный полевой материал, после чего можно будет говорить о возможной установке памятной доски на месте падения самолёта", - сообщают поисковики.
https://sn.ria.ru/20210508/pobeda-1730697709.html
хасанский район
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вторая мировая война (1939-1945), хасанский район, япония, ссср, приморский край

В Приморье нашли самолет, который мог участвовать в боях с Японией

10:53 11.05.2021 (обновлено: 11:09 11.05.2021)
 
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© РИА Новости / Григорий Чертов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Активисты поискового объединения "АвиаПоиск" в Хасанском районе Приморья нашли место падения советского самолета, который, предположительно, участвовал в боевых действиях с Японией в августе 1945 года, сообщает организация.
По данным "Авиапоиска", о находке фрагмента самолёта поисковикам сообщил подписчик их аккаунта в соцсетях. И в ходе полевой разведки в популярном туристическом месте, в районе бухты Витязь, поисковики установили предположительное место падения летательного аппарата.
"Фрагменты обшивки и конструкции самолёта находятся в песчаном грунте, при строительстве просёлочной дороги их засыпали землёй, законсервировав таким образом. Все части имеют следы воздействия огня, а на одном из листов обшивки видна характерная внешняя пробоина диаметром около 20 мм, что позволяет выдвинуть предложение об участии самолёта в боевых действиях с Японией в августе 1945 года", - говорится в сообщении.
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8 мая, 09:00
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По имеющейся архивной информации, в районе мыса Гамова 14 августа 1945 года разбился гидросамолет МБР-2 из состава 63-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота, базирующейся в бухте Патрокл. Машина возвращалась после бомбардировки корейского порта Сейсин и имела повреждения от зенитного огня с земли. В районе мыса Гамова самолёт воспламенился и горящим упал на сушу, погибли лётчик и штурман. Стрелок-радист получил тяжёлые ранения и ожоги, но остался жив. Кроме того, в районе мыса Гамова 3 августа 1938 года разбился самолёт из состава 11-го Владивостокского авиаотряда Погранвойск НКВД, выполнявший обеспечение войск во время Хасанского сражения. В катастрофе погиб флагманский штурман авиаотряда Александр Прокопчик.
"Пока говорить о типе самолёта преждевременно, так как необходимы полевые работы для точной идентификации и выяснения обстоятельств лётного происшествия. "АвиаПоиск" планирует в июне выехать на место и собрать достаточный полевой материал, после чего можно будет говорить о возможной установке памятной доски на месте падения самолёта", - сообщают поисковики.
 
Вторая мировая война (1939-1945)Хасанский районЯпонияСССРПриморский край
 
 
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