https://ria.ru/20210511/sammit-1731783802.html
Постпред США назвал одну из тем встречи Путина с Байденом
Постпред США назвал одну из тем встречи Путина с Байденом
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут поговорить о контроле над вооружениями и проблемах безопасности, заявил постоянный... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:42
2021-05-11T14:42
2021-05-11T16:10
энтони блинкен
дмитрий песков
чехия
азербайджан
цены на нефть
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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ЖЕНЕВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут поговорить о контроле над вооружениями и проблемах безопасности, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов на конференции по разоружению Роберт Вуд.В середине апреля Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но это будут летние месяцы. На прошлой неделе американский президент заявил, что надеется провести саммит в июне.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, встреча может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vstrecha-1731329247.html
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энтони блинкен, дмитрий песков, чехия, азербайджан, цены на нефть, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире