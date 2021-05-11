https://ria.ru/20210511/sammit-1731717817.html

Гутерреш оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН

Гутерреш оценил перспективы саммита "пятерки" Совбеза ООН

Саммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН может внести важный вклад в решение проблем человечества, заявил в интервью российским информационным РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:16

2021-05-11T09:16

2021-05-11T09:16

россия

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

владимир путин

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сша

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Саммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН может внести важный вклад в решение проблем человечества, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш.Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года предложил организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы.Отвечая на вопрос о том, является ли неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, проходящая в сентябре, самым подходящим местом для такого саммита, Гутерреш сказал: "Чрезвычайно важно иметь функциональные отношения между постоянными членами Совета безопасности. И поэтому проведение саммита "пятерки" кажется позитивным шагом"."Независимо от того, будет он проходить при Генеральной ассамблее ООН или при любой другой возможности, я считаю, что эта встреча могла бы внести важный вклад, чтобы помочь нам более эффективно решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал генсек ООН.По его мнению, если саммит "пятерки" СБ ООН будет одновременно откровенной и конструктивной встречей, то это будет способствовать более эффективному решению нынешних проблем."COVID продемонстрировал хрупкость мира, хрупкость в контексте пандемии, хрупкость в контексте изменения климата, хрупкость в контексте беззакония в киберпространстве, даже сейчас хрупкость в отношении рисков распространения ядерного оружия. Все это демонстрирует, насколько важно понимать, что международное сотрудничество жизненно важно для человечества", - подчеркнул генсек.

https://ria.ru/20210201/sammit-1595447068.html

https://ria.ru/20201225/sammit-1590878441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, владимир путин, франция, оон, сша, в мире