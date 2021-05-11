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В России появился новый ретейлер
В России появился новый ретейлер
Крупные российские ретейлеры из Сибири и Дальнего Востока — ООО "Смарт" (Красноярск, сеть гастрономов "Красный Яр"), ООО "Маяк" (Иркутск, супермаркеты "Слата")... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:32
2021-05-11T13:42
sollers
пятерочка (сеть магазинов)
дальний восток
x5 retail group
хабаровск
иркутск
экономика
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Крупные российские ретейлеры из Сибири и Дальнего Востока — ООО "Смарт" (Красноярск, сеть гастрономов "Красный Яр"), ООО "Маяк" (Иркутск, супермаркеты "Слата") и ООО "ДВ Невада" (Хабаровск, гипермаркеты "Самбери") — учредили компанию "Восточные розничные сети", следует из данных "БИР Аналитик".Предприятие зарегистрировали в Иркутске в начале мая, основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Уставный капитал составляет 10,5 миллиона рублей. Все три ретейлера владеют в компании равными долями по 33,33%.Гендиректором "Восточных розничных сетей" стала Ольга Наумова. В 2013-2018 годах она возглавляла "Пятерочку" (входит в X5 Retail Group), а в мае 2018 года пришла в "Магнит" — основной конкурент X5. Сначала Наумову назначили исполнительным директором "Магнита", а затем — гендиректором сети. В конце июня 2019 года она ушла с поста и покинула компанию. В октябре того же года Наумова стала главой логистического бизнеса Sollers.
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дальний восток
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sollers, пятерочка (сеть магазинов), дальний восток, x5 retail group, хабаровск, иркутск, экономика

В России появился новый ретейлер

11:32 11.05.2021 (обновлено: 13:42 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрилавок с бананами в супермаркете в Москве
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Крупные российские ретейлеры из Сибири и Дальнего Востока — ООО "Смарт" (Красноярск, сеть гастрономов "Красный Яр"), ООО "Маяк" (Иркутск, супермаркеты "Слата") и ООО "ДВ Невада" (Хабаровск, гипермаркеты "Самбери") — учредили компанию "Восточные розничные сети", следует из данных "БИР Аналитик".
Предприятие зарегистрировали в Иркутске в начале мая, основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Уставный капитал составляет 10,5 миллиона рублей. Все три ретейлера владеют в компании равными долями по 33,33%.
Гендиректором "Восточных розничных сетей" стала Ольга Наумова. В 2013-2018 годах она возглавляла "Пятерочку" (входит в X5 Retail Group), а в мае 2018 года пришла в "Магнит" — основной конкурент X5.
Сначала Наумову назначили исполнительным директором "Магнита", а затем — гендиректором сети. В конце июня 2019 года она ушла с поста и покинула компанию. В октябре того же года Наумова стала главой логистического бизнеса Sollers.
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SollersПятерочка (сеть магазинов)Дальний ВостокX5 Retail GroupХабаровскИркутскЭкономика
 
 
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