https://ria.ru/20210511/resursy-1731704443.html

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T01:03

2021-05-11T01:03

2021-05-11T01:10

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

москва

экономика

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Власти рассказали, на сколько лет в России хватит нефти и газа

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти."Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии", — подчеркнул министр.Однако разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, поскольку люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис.Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил в интервью "Российской газете", что, согласно прошедшей инвентаризации, извлекаемых запасов нефти в России при сегодняшнем уровне развития технологий хватит на 58 лет, из них рентабельных — на 19 лет.

https://ria.ru/20210505/vodorod-1729501925.html

https://ria.ru/20190325/1552067626.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), москва, экономика