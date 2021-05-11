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Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:03
2021-05-11T01:10
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
москва
экономика
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Власти рассказали, на сколько лет в России хватит нефти и газа
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти."Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии", — подчеркнул министр.Однако разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, поскольку люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис.Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил в интервью "Российской газете", что, согласно прошедшей инвентаризации, извлекаемых запасов нефти в России при сегодняшнем уровне развития технологий хватит на 58 лет, из них рентабельных — на 19 лет.
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россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), москва, экономика

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

01:03 11.05.2021 (обновлено: 01:10 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды", — сказал Козлов в интервью газете РБК.

По его словам, непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти.
"Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии", — подчеркнул министр.
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Однако разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, поскольку люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис.
"И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам. В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы", — заключил он.
Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил в интервью "Российской газете", что, согласно прошедшей инвентаризации, извлекаемых запасов нефти в России при сегодняшнем уровне развития технологий хватит на 58 лет, из них рентабельных — на 19 лет.
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РоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)МоскваЭкономика
 
 
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