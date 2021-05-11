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В Москве двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа
В Москве двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа
Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа дома на севере Москвы, сообщает начавшая проверку столичная прокуратура. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:24
2021-05-11T14:24
2021-05-11T14:24
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа дома на севере Москвы, сообщает начавшая проверку столичная прокуратура."По предварительной информации, 11 мая ребенок 2018 года рождения, оставшись без присмотра матери, выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома по Шенкурскому проезду. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы организовала проверку", - говорится в релизе.В ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребёнка."Предварительно установлено, что у женщины 1987 года рождения также есть еще двое несовершеннолетних детей. На месте находится заместитель Бутырского межрайонного прокурора Андрей Басов", - уточняется в сообщении.
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москва, происшествия
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости.
Двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа дома на севере Москвы
, сообщает начавшая проверку столичная прокуратура.
"По предварительной информации, 11 мая ребенок 2018 года рождения, оставшись без присмотра матери, выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома по Шенкурскому проезду. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы организовала проверку", - говорится в релизе.
В ходе проверки, проведение которой поручено Бутырской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребёнка.
"Предварительно установлено, что у женщины 1987 года рождения также есть еще двое несовершеннолетних детей. На месте находится заместитель Бутырского межрайонного прокурора Андрей Басов", - уточняется в сообщении.