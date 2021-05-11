https://ria.ru/20210511/raspad-1731744946.html

Глава МВД Франции прокомментировал письмо военных о "распаде" страны

Глава МВД Франции прокомментировал письмо военных о "распаде" страны

Подписей под письмом военных, заявивших о "распаде" Франции, скоро будет больше, чем самих военных, заявил глава МВД Жеральд Дарманен, комментируя увеличение... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:44

2021-05-11T11:44

2021-05-11T11:44

жеральд дарманен

флоранс парли

франция

в мире

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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Подписей под письмом военных, заявивших о "распаде" Франции, скоро будет больше, чем самих военных, заявил глава МВД Жеральд Дарманен, комментируя увеличение числа подписей под обращением.К настоящему моменту число людей, подписавшихся под новым открытым письмом военных Франции, достигло 211 189."Это несерьезно. Скоро подписей там будет больше, чем самих военных", - заявил Дарманен в эфире радиостанции RTL, комментируя новые цифры.Ранее он обвинил военных, опубликовавших анонимное обращение, в отсутствии смелости, и посоветовал им идти на выборы, если они чем-то недовольны.Издание Valeurs actuelles опубликовало ночью 9 мая открытое письмо действующих военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих, заявивших о "распаде" страны, и осудили реакцию на это обращение французских властей. Военные заявили, что во Франции сейчас "назревает гражданская война". В этом письме они также сравнили себя с участниками движения Сопротивления, которые "продолжали борьбу" и погибали, в то время как коллаборационисты решили уступить захватчикам. Военные пожелали сохранить анонимность.Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что написавшие открытое письмо о "распаде" страны военные имели цель "разделить и сломать нацию", и назвала его "грубой политической махинацией".В Генштабе ВС страны, по данным СМИ, усомнились в существовании авторов письма из-за его анонимности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/frantsiya-1731672835.html

https://ria.ru/20210510/nozh-1731691018.html

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жеральд дарманен, флоранс парли, франция, в мире