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Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона
Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона
Три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон недалеко от Тель-Авива, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:28
2021-05-11T22:20
красный полумесяц
восточный иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон недалеко от Тель-Авива, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, Ашдоде и прилегающих к Газе районов."После сигналов тревоги, которые прозвучали в последние минуты в Холоне: медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу 3 раненых в состоянии средней степени тяжести, в том числе 50-летнего мужчину, 30-летнюю женщину и пятилетнюю девочку", - говорится в сообщении службы скорой помощи.В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.
https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html
https://ria.ru/20210511/ierusalim-1731853241.html
восточный иерусалим
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красный полумесяц, восточный иерусалим, сектор газа, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире

Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона

21:28 11.05.2021 (обновлено: 22:20 11.05.2021)
 
© AP Photo / Mahmoud IlleanСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон недалеко от Тель-Авива, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом.
Ранее сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, Ашдоде и прилегающих к Газе районов.
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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве сработали шесть раз за полчаса
"После сигналов тревоги, которые прозвучали в последние минуты в Холоне: медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу 3 раненых в состоянии средней степени тяжести, в том числе 50-летнего мужчину, 30-летнюю женщину и пятилетнюю девочку", - говорится в сообщении службы скорой помощи.
В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.
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Красный полумесяцВосточный ИерусалимСектор ГазаИерусалимТель-АвивИзраильВ мире
 
 
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