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Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона
Три человека получили ранения при обстреле израильского Холона
Три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон недалеко от Тель-Авива, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T21:28
2021-05-11T21:28
2021-05-11T22:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон недалеко от Тель-Авива, сообщили представители службы скорой помощи Маген Давид Адом.Ранее сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве, Ашдоде и прилегающих к Газе районов."После сигналов тревоги, которые прозвучали в последние минуты в Холоне: медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу 3 раненых в состоянии средней степени тяжести, в том числе 50-летнего мужчину, 30-летнюю женщину и пятилетнюю девочку", - говорится в сообщении службы скорой помощи.В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.
https://ria.ru/20210511/sireny-1731854043.html
https://ria.ru/20210511/ierusalim-1731853241.html
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красный полумесяц, восточный иерусалим, сектор газа, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире