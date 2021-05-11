Онлайн-конференция о Международном ралли "Шелковый путь"
19 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь - 2021".
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Участники:
- руководитель Международного ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;
- спортивный директор Международного ралли "Шелковый путь", чемпион мира по спуску на горных лыжах, победитель ралли "Дакар", ведущий программы "Топ гир" Люк АЛЬФАН (Франция);
- первый заместитель руководителя Международного ралли "Шелковый путь" Виктор СОКОЛОВ.
К разговору приглашены:
- представители компании "Газпромнефть" и РИА Новости.
Международное ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск (Россия) - Улан-Батор (Монголия). Мероприятие станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам, этапом Чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри ралли для мотоциклистов и квадроциклистов, одноэтапным кубком G-Moto Challenge для мотоциклистов и квадроциклистов, выступающих без технической поддержки.
Участники крупнейшего в мире соревнования по ралли-рейдам более чем из 40 стран выставляют лучшую технику. Маршрут пересекает территории нескольких стран, а в 2021 году планируется включить новые регионы: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби.
В каких городах будут оборудованы бивуаки? Какие новые категории будут открыты? Кто примет участие в соревнованиях?
В рамках мероприятия впервые будет представлен маршрут после проведенного генерального реконессанса гонки. РИА Новости выступает информационным партнером Международного ралли "Шелковый путь".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Международного ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;
- спортивный директор Международного ралли "Шелковый путь", чемпион мира по спуску на горных лыжах, победитель ралли "Дакар", ведущий программы "Топ гир" Люк АЛЬФАН (Франция);
- первый заместитель руководителя Международного ралли "Шелковый путь" Виктор СОКОЛОВ.
К разговору приглашены:
- представители компании "Газпромнефть" и РИА Новости.
Международное ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск (Россия) - Улан-Батор (Монголия). Мероприятие станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам, этапом Чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри ралли для мотоциклистов и квадроциклистов, одноэтапным кубком G-Moto Challenge для мотоциклистов и квадроциклистов, выступающих без технической поддержки.
Участники крупнейшего в мире соревнования по ралли-рейдам более чем из 40 стран выставляют лучшую технику. Маршрут пересекает территории нескольких стран, а в 2021 году планируется включить новые регионы: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби.
В каких городах будут оборудованы бивуаки? Какие новые категории будут открыты? Кто примет участие в соревнованиях?
В рамках мероприятия впервые будет представлен маршрут после проведенного генерального реконессанса гонки. РИА Новости выступает информационным партнером Международного ралли "Шелковый путь".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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