https://ria.ru/20210511/ralli-1731764632.html

Онлайн-конференция о Международном ралли "Шелковый путь"

Онлайн-конференция о Международном ралли "Шелковый путь"

19 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная международному ралли "Шелковый путь - 2021".

2021-05-11T13:07

2021-05-11T13:07

2021-05-11T13:07

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Международного ралли "Шелковый путь", семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;- спортивный директор Международного ралли "Шелковый путь", чемпион мира по спуску на горных лыжах, победитель ралли "Дакар", ведущий программы "Топ гир" Люк АЛЬФАН (Франция);- первый заместитель руководителя Международного ралли "Шелковый путь" Виктор СОКОЛОВ.К разговору приглашены: - представители компании "Газпромнефть" и РИА Новости.Международное ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля по маршруту Омск (Россия) - Улан-Батор (Монголия). Мероприятие станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам, этапом Чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри ралли для мотоциклистов и квадроциклистов, одноэтапным кубком G-Moto Challenge для мотоциклистов и квадроциклистов, выступающих без технической поддержки. Участники крупнейшего в мире соревнования по ралли-рейдам более чем из 40 стран выставляют лучшую технику. Маршрут пересекает территории нескольких стран, а в 2021 году планируется включить новые регионы: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби. В каких городах будут оборудованы бивуаки? Какие новые категории будут открыты? Кто примет участие в соревнованиях? В рамках мероприятия впервые будет представлен маршрут после проведенного генерального реконессанса гонки. РИА Новости выступает информационным партнером Международного ралли "Шелковый путь".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы