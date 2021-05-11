https://ria.ru/20210511/rakety-1731851255.html

В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет

В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет

Бригада "Катаиб Кассам" из организации ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет в ответ на авиаудары по сектору Газа, заявил официальный представитель РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:51

2021-05-11T20:51

2021-05-11T22:18

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Бригада "Катаиб Кассам" из организации ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет в ответ на авиаудары по сектору Газа, заявил официальный представитель движения "Сарая Аль-Кудс" Абу-Хамза."Катаиб Кассам" призывает СМИ направиться в Тель-Авив и окрестности, чтобы запечатлеть последствия ракетных ударов", — говорится в заявлении "Сарая Аль-Кудс".Как передает корреспондент РИА Новости, в городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В небе виден перехват ракет системой ПРО "Железный купол".В результате обстрелов в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива погиб один человек, передает 20-й телеканал местного телевидения.Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены". Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщил РИА Новости, что в ночь на вторник Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.Палестинские группировки также стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяло военное крыло ХАМАС. Вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 480 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html

https://ria.ru/20210511/izrail-1731779544.html

https://ria.ru/20210511/izrail-1731845373.html

тель-авив

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, израиль, в мире