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В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет
В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет
Бригада "Катаиб Кассам" из организации ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет в ответ на авиаудары по сектору Газа, заявил официальный представитель РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:51
2021-05-11T22:18
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Бригада "Катаиб Кассам" из организации ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет в ответ на авиаудары по сектору Газа, заявил официальный представитель движения "Сарая Аль-Кудс" Абу-Хамза."Катаиб Кассам" призывает СМИ направиться в Тель-Авив и окрестности, чтобы запечатлеть последствия ракетных ударов", — говорится в заявлении "Сарая Аль-Кудс".Как передает корреспондент РИА Новости, в городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В небе виден перехват ракет системой ПРО "Железный купол".В результате обстрелов в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива погиб один человек, передает 20-й телеканал местного телевидения.Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены". Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщил РИА Новости, что в ночь на вторник Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.Палестинские группировки также стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяло военное крыло ХАМАС. Вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 480 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, израиль, в мире

В сторону Тель-Авива выпустили более ста ракет

20:51 11.05.2021 (обновлено: 22:18 11.05.2021)
 
© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Бригада "Катаиб Кассам" из организации ХАМАС выпустила в направлении Тель-Авива 130 ракет в ответ на авиаудары по сектору Газа, заявил официальный представитель движения "Сарая Аль-Кудс" Абу-Хамза.
"Катаиб Кассам" призывает СМИ направиться в Тель-Авив и окрестности, чтобы запечатлеть последствия ракетных ударов", — говорится в заявлении "Сарая Аль-Кудс".
Как передает корреспондент РИА Новости, в городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. В небе виден перехват ракет системой ПРО "Железный купол".
В результате обстрелов в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива погиб один человек, передает 20-й телеканал местного телевидения.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 18:35
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
Обмен ударами начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, при которых пострадали более 200 человек.
Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены". Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщил РИА Новости, что в ночь на вторник Тель-Авив поразил более 130 целей в секторе Газа.
Палестинские группировки также стали обстреливать территорию, ответственность на себя взяло военное крыло ХАМАС. Вечером пресс-служба израильской армии сообщила, что из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 480 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 14:23
Израильский истребитель атаковал жилой дом в Газе
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.
Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуТель-АвивИзраильВ мире
 
 
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