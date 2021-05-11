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Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в пригороде Тель-Авива
Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в пригороде Тель-Авива
Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в жилой дом в пригороде Тель-Авива Гиватаиме, сообщил 12-й канал израильского телевидения. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:07
2021-05-11T23:07
2021-05-11T23:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в жилой дом в пригороде Тель-Авива Гиватаиме, сообщил 12-й канал израильского телевидения."Зафиксировано прямое попадание одной из ракет попала в жилой дом в Гиватаиме", - говорится в сообщении.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/izrail-1731859007.html
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