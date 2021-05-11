Православные христиане отмечают Радоницу

"Начиная с Пасхи и до Радоницы - вторник после Светлой седмицы (в этом году 11 мая) - поминовение усопших на пасхальном богослужении не благословляется церковным уставом. Есть время радоваться и время печалиться. И здесь четкое разграничение, если у нас Пасха, мы радостно восклицаем на весь храм: "Христос Воскресе!", то заупокойные молитвы не читаются. На Радоницу можно совершать панихиду. В этот день принято ходить на кладбище, поминать своих усопших родных", - рассказал РИА Новости иеродиакон Герман Рябцев.