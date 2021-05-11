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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/radonitsa-1731702661.html
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу
День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших - Радоницу - отмечают православные христиане в понедельник. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T00:11
2021-05-11T00:11
религия и мировоззрение
россия
радоница
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших - Радоницу - отмечают православные христиане в понедельник.По словам священнослужителя, в Русской Православной Церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими радость Воскресения Христова."Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолиться за души усопших, прибрать могилу. В народе есть традиция оставлять на могилах еду, пасхальные яйца, но это традиция не церковная. Главное, что необходимо делать в этот день, – совершать богослужения, присутствовать на панихиде, включающей пасхальные песнопения", - рассказал священнослужитель.
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россия, радоница, русская православная церковь, москва

Православные христиане отмечают Радоницу

00:11 11.05.2021
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкРадоница
Радоница - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших - Радоницу - отмечают православные христиане в понедельник.
"Начиная с Пасхи и до Радоницы - вторник после Светлой седмицы (в этом году 11 мая) - поминовение усопших на пасхальном богослужении не благословляется церковным уставом. Есть время радоваться и время печалиться. И здесь четкое разграничение, если у нас Пасха, мы радостно восклицаем на весь храм: "Христос Воскресе!", то заупокойные молитвы не читаются. На Радоницу можно совершать панихиду. В этот день принято ходить на кладбище, поминать своих усопших родных", - рассказал РИА Новости иеродиакон Герман Рябцев.
По словам священнослужителя, в Русской Православной Церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими радость Воскресения Христова.
"Придя на кладбище, надо зажечь свечку, помолиться за души усопших, прибрать могилу. В народе есть традиция оставлять на могилах еду, пасхальные яйца, но это традиция не церковная. Главное, что необходимо делать в этот день, – совершать богослужения, присутствовать на панихиде, включающей пасхальные песнопения", - рассказал священнослужитель.
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