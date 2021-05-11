https://ria.ru/20210511/protesty-1731738441.html
Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции
Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции
Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:32
2021-05-11T11:32
2021-05-11T11:32
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
nbc
том круз
золотой глобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154908/67/1549086790_0:0:1434:807_1920x0_80_0_0_676047f2f0c7b6aedb56d1d0adcf0523.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала список новых реформ и даты, в которые обязуется их провести.На волне критики организатор премии сообщил о планируемых реформах лишь на прошлой неделе: пообещал удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино. Однако в США это посчитали недостаточным. Так, о прекращении сотрудничества объявил крупнейший стриминговый сервис Netflix. В понедельник телеканал NBC, показывавший премию с 1996 года, отказался от трансляции в 2022 году, заявив, что покажет мероприятие в 2023 году только при решении проблем с расовой предвзятостью в ассоциации. Позднее американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотой глобус" в знак протеста в связи с расовой непредставительностью и предвзятостью организаторов.На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа.В этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Кроме того, ассоциация намерена проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств.За эти месяцы HFPA пообещала также найти новых руководителей.HFPA, которая ежегодно вручает "Золотой глобус", в последние годы активно критикуется за расовую непредставительность и предвзятость, а также за принятие подарков от создателей картин, что может влиять на оценку киноработ. Сегодня в организации, которая объединяет 86 пишущих о кино журналистов, нет ни одного темнокожего человека.Кинонаграда "Золотой глобус" вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.
https://ria.ru/20210317/ssha-1601580034.html
https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154908/67/1549086790_0:0:2522:1893_1920x0_80_0_0_40fad92efff67abcd4cc91fd1cdbace2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, nbc, том круз, золотой глобус
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала список новых реформ и даты, в которые обязуется их провести.
На волне критики организатор премии сообщил о планируемых реформах лишь на прошлой неделе: пообещал удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино. Однако в США это посчитали недостаточным.
Так, о прекращении сотрудничества объявил крупнейший стриминговый сервис Netflix. В понедельник телеканал NBC, показывавший премию с 1996 года, отказался от трансляции в 2022 году, заявив, что покажет мероприятие в 2023 году только при решении проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.
Позднее американский актер Том Круз вернул
свои награды "Золотой глобус" в знак протеста в связи с расовой непредставительностью и предвзятостью организаторов.
"Вне зависимости от следующей даты выхода в эфир "Золотого глобуса", главным приоритетом для нашей организации остается внедрение изменений как можно быстрее и осмысленнее. Мы приглашаем наших партнеров по отрасли сесть за стол переговоров для совместной работы над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом", - говорится в последнем заявлении HFPA.
На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа.
В этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Кроме того, ассоциация намерена проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств.
За эти месяцы HFPA пообещала также найти новых руководителей.
HFPA, которая ежегодно вручает "Золотой глобус", в последние годы активно критикуется за расовую непредставительность и предвзятость, а также за принятие подарков от создателей картин, что может влиять на оценку киноработ. Сегодня в организации, которая объединяет 86 пишущих о кино журналистов, нет ни одного темнокожего человека.
Кинонаграда "Золотой глобус" вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.