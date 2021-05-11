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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210511/protesty-1731738441.html
Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции
Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции
Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:32
2021-05-11T11:32
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала список новых реформ и даты, в которые обязуется их провести.На волне критики организатор премии сообщил о планируемых реформах лишь на прошлой неделе: пообещал удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино. Однако в США это посчитали недостаточным. Так, о прекращении сотрудничества объявил крупнейший стриминговый сервис Netflix. В понедельник телеканал NBC, показывавший премию с 1996 года, отказался от трансляции в 2022 году, заявив, что покажет мероприятие в 2023 году только при решении проблем с расовой предвзятостью в ассоциации. Позднее американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотой глобус" в знак протеста в связи с расовой непредставительностью и предвзятостью организаторов.На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа.В этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Кроме того, ассоциация намерена проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств.За эти месяцы HFPA пообещала также найти новых руководителей.HFPA, которая ежегодно вручает "Золотой глобус", в последние годы активно критикуется за расовую непредставительность и предвзятость, а также за принятие подарков от создателей картин, что может влиять на оценку киноработ. Сегодня в организации, которая объединяет 86 пишущих о кино журналистов, нет ни одного темнокожего человека.Кинонаграда "Золотой глобус" вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.
https://ria.ru/20210317/ssha-1601580034.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, nbc, том круз, золотой глобус

Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции

11:32 11.05.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктер Даррен Крисс получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале" за роль в картине "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче". 6 января 2019
Актер Даррен Крисс получил Золотой глобус в номинации Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале за роль в картине Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала список новых реформ и даты, в которые обязуется их провести.
На волне критики организатор премии сообщил о планируемых реформах лишь на прошлой неделе: пообещал удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино. Однако в США это посчитали недостаточным.
Так, о прекращении сотрудничества объявил крупнейший стриминговый сервис Netflix. В понедельник телеканал NBC, показывавший премию с 1996 года, отказался от трансляции в 2022 году, заявив, что покажет мероприятие в 2023 году только при решении проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.
Позднее американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотой глобус" в знак протеста в связи с расовой непредставительностью и предвзятостью организаторов.
"Вне зависимости от следующей даты выхода в эфир "Золотого глобуса", главным приоритетом для нашей организации остается внедрение изменений как можно быстрее и осмысленнее. Мы приглашаем наших партнеров по отрасли сесть за стол переговоров для совместной работы над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом", - говорится в последнем заявлении HFPA.
На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа.
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Организаторы "Золотого глобуса" обещали добавить в команду 13 темнокожих
В этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Кроме того, ассоциация намерена проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств.
За эти месяцы HFPA пообещала также найти новых руководителей.
HFPA, которая ежегодно вручает "Золотой глобус", в последние годы активно критикуется за расовую непредставительность и предвзятость, а также за принятие подарков от создателей картин, что может влиять на оценку киноработ. Сегодня в организации, которая объединяет 86 пишущих о кино журналистов, нет ни одного темнокожего человека.
Кинонаграда "Золотой глобус" вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.
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