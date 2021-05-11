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Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции

Премия "Золотой глобус" анонсировала реформы после отмены телетрансляции

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:32

2021-05-11T11:32

2021-05-11T11:32

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) - организатор "Золотого глобуса" - в ответ на отказ телеканала NBC транслировать премию в 2022 году опубликовала список новых реформ и даты, в которые обязуется их провести.На волне критики организатор премии сообщил о планируемых реформах лишь на прошлой неделе: пообещал удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино. Однако в США это посчитали недостаточным. Так, о прекращении сотрудничества объявил крупнейший стриминговый сервис Netflix. В понедельник телеканал NBC, показывавший премию с 1996 года, отказался от трансляции в 2022 году, заявив, что покажет мероприятие в 2023 году только при решении проблем с расовой предвзятостью в ассоциации. Позднее американский актер Том Круз вернул свои награды "Золотой глобус" в знак протеста в связи с расовой непредставительностью и предвзятостью организаторов.На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа.В этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Кроме того, ассоциация намерена проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств.За эти месяцы HFPA пообещала также найти новых руководителей.HFPA, которая ежегодно вручает "Золотой глобус", в последние годы активно критикуется за расовую непредставительность и предвзятость, а также за принятие подарков от создателей картин, что может влиять на оценку киноработ. Сегодня в организации, которая объединяет 86 пишущих о кино журналистов, нет ни одного темнокожего человека.Кинонаграда "Золотой глобус" вручается ежегодно и считается одной из самых престижных в США и мире премий.

https://ria.ru/20210317/ssha-1601580034.html

https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, nbc, том круз, золотой глобус