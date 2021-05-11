https://ria.ru/20210511/prokat-1731731888.html

Лента "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в выходные

Лента "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в выходные

Российская комедия "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 138,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:48

2021-05-11T10:48

2021-05-11T10:48

культура

александр ревва

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская комедия "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 138,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Фильм является приквелом картин "Бабушка легкого поведения" и "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". Действия в фильме происходят в 1980 году. Главный герой, которого сыграл Александр Ревва, переодевается в звезд советской эстрады и устраивает фальшивые концерты. На одном из таких мероприятий его разоблачают сотрудники КГБ и заставляют стать их агентом под прикрытием. Герой, переодевшись в женщину для выполнения задания, попадает в множество приключений.Второе место в рейтинге занял боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Картина за минувшие выходные собрала 114,4 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга - военно-биографическая драма "Девятаев", собравшая 91,4 миллиона рублей.Четвертую позицию занял мультфильм "Зверокрекеры" с 44,9 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку фильм Данилы Козловского "Чернобыль", он собрал 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210505/kino-1730717995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ревва, кино и сериалы, новости культуры