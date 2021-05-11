Лента "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в выходные
© Централ ПартнершипСъемки фильма "Прабабушка лёгкого поведения. Начало"
© Централ Партнершип
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская комедия "Прабабушка легкого поведения: начало" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 138,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм является приквелом картин "Бабушка легкого поведения" и "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". Действия в фильме происходят в 1980 году. Главный герой, которого сыграл Александр Ревва, переодевается в звезд советской эстрады и устраивает фальшивые концерты. На одном из таких мероприятий его разоблачают сотрудники КГБ и заставляют стать их агентом под прикрытием. Герой, переодевшись в женщину для выполнения задания, попадает в множество приключений.
Второе место в рейтинге занял боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Картина за минувшие выходные собрала 114,4 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга - военно-биографическая драма "Девятаев", собравшая 91,4 миллиона рублей.
© Централ ПартнершипСъемки фильма "Прабабушка лёгкого поведения. Начало"
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Съемки фильма "Прабабушка лёгкого поведения. Начало"
© Централ Партнершип
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)На съемах фильма "Гнев человеческий"
2 из 7
На съемах фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
3 из 7
Кадр из фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)Кадр из фильма "Гнев человеческий"
4 из 7
Кадр из фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
5 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
6 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
7 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 7
Съемки фильма "Прабабушка лёгкого поведения. Начало"
© Централ Партнершип
2 из 7
На съемах фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
3 из 7
Кадр из фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
4 из 7
Кадр из фильма "Гнев человеческий"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2021)
5 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
6 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
7 из 7
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
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