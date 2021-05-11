https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html
Названы самые уважаемые профессии в России
Названы самые уважаемые профессии в России
Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:01
2021-05-11T09:01
2021-05-11T10:24
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".По данным опроса, эту специальность больше всего уважают 59 процентов респондентов. В первую тройку вошли профессии учителя (40 процентов) и спасателя (38 процентов). Также более четверти россиян (27 процентов) выказали почтение к работе пожарных, а 26 процентов — к деятельности ученых. Военнослужащих, в свою очередь, отметили 22 процента опрошенных, инженеров — 19 процентов, машинистов и летчиков — 14 процентов, строителей — 13 процентов, а шахтеров — 12 процентов. В варианте "другое" чаще всего говорили об уважении ко всем профессиям.В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20210509/ischeznovenie-1731588572.html
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT
со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
По данным опроса, эту специальность больше всего уважают 59 процентов респондентов. В первую тройку вошли профессии учителя (40 процентов) и спасателя (38 процентов).
Также более четверти россиян (27 процентов) выказали почтение к работе пожарных, а 26 процентов — к деятельности ученых. Военнослужащих, в свою очередь, отметили 22 процента опрошенных, инженеров — 19 процентов, машинистов и летчиков — 14 процентов, строителей — 13 процентов, а шахтеров — 12 процентов. В варианте "другое" чаще всего говорили об уважении ко всем профессиям.
В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России
.