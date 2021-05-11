Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html
Названы самые уважаемые профессии в России
Названы самые уважаемые профессии в России
Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:01
2021-05-11T10:24
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75e7801d94ce5f7e3733b93eefda480.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".По данным опроса, эту специальность больше всего уважают 59 процентов респондентов. В первую тройку вошли профессии учителя (40 процентов) и спасателя (38 процентов). Также более четверти россиян (27 процентов) выказали почтение к работе пожарных, а 26 процентов — к деятельности ученых. Военнослужащих, в свою очередь, отметили 22 процента опрошенных, инженеров — 19 процентов, машинистов и летчиков — 14 процентов, строителей — 13 процентов, а шахтеров — 12 процентов. В варианте "другое" чаще всего говорили об уважении ко всем профессиям.В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20210509/ischeznovenie-1731588572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154977/87/1549778714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54a1ee9987efcd563895fb149d9535f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Названы самые уважаемые профессии в России

09:01 11.05.2021 (обновлено: 10:24 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россияне считают работу врачом самой респектабельной, сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
По данным опроса, эту специальность больше всего уважают 59 процентов респондентов. В первую тройку вошли профессии учителя (40 процентов) и спасателя (38 процентов).
Также более четверти россиян (27 процентов) выказали почтение к работе пожарных, а 26 процентов — к деятельности ученых. Военнослужащих, в свою очередь, отметили 22 процента опрошенных, инженеров — 19 процентов, машинистов и летчиков — 14 процентов, строителей — 13 процентов, а шахтеров — 12 процентов. В варианте "другое" чаще всего говорили об уважении ко всем профессиям.
В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России.
Официант и посетитель в кафе - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 16:00
В Госдуме назвали три профессии, которым грозит исчезновение
 
Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани
11:21В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО
11:20Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
11:20Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
11:19Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов 0:14
11:17Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
11:16Совфед обсудит ЧП в казанской школе
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
Лента новостейМолния