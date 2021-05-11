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Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани
Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани
Школьникам, пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани, в также их родителям окажут всю необходимую помощь, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:50
2021-05-11T18:50
стрельба в школе в казани
сергей кравцов
общество
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Школьникам, пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани, в также их родителям окажут всю необходимую помощь, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Окажем сейчас всю необходимую помощь родителям и ученикам", - сказал он журналистам.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, сергей кравцов, общество

Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани

18:50 11.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Школьникам, пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани, в также их родителям окажут всю необходимую помощь, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Окажем сейчас всю необходимую помощь родителям и ученикам", - сказал он журналистам.
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
18:22
Глава Европарламента выразил соболезнования семьям погибших в Казани
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Стрельба в школе в КазаниСергей КравцовОбщество
 
 
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