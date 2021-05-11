https://ria.ru/20210511/pomosch-1731836505.html

Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани

Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани

Школьникам, пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани, в также их родителям окажут всю необходимую помощь, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:50

2021-05-11T18:50

2021-05-11T18:50

стрельба в школе в казани

сергей кравцов

общество

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Школьникам, пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани, в также их родителям окажут всю необходимую помощь, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Окажем сейчас всю необходимую помощь родителям и ученикам", - сказал он журналистам.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/evroparlament-1731832185.html

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2021

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стрельба в школе в казани, сергей кравцов, общество