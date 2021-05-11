Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло девяти

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее сообщалось о восьми жертвах."Мы потеряли семерых детей — это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя, и потеряли еще одну женщину-работника", — сказал президент республики.По словам Минниханова, 18 учащихся сейчас в детской клинической больнице — "и с огнестрельными ранениями, и с переломами, ушибами". "Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один — в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения", — добавил он.Как ранее рассказала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.Трагедия в школе № 175Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь, 21 человек пострадал.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь, 21 человек пострадал.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.
После инцидента Владимир Путин поручил главе РосгвардииВиктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
10 из 12
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.