https://ria.ru/20210511/pogibshie-1731790206.html

Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло девяти

Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло девяти

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее сообщалось о восьми жертвах. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:12

2021-05-11T15:12

2021-05-11T16:32

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Ранее сообщалось о восьми жертвах."Мы потеряли семерых детей — это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя, и потеряли еще одну женщину-работника", — сказал президент республики.По словам Минниханова, 18 учащихся сейчас в детской клинической больнице — "и с огнестрельными ранениями, и с переломами, ушибами". "Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один — в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения", — добавил он.Как ранее рассказала журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.Трагедия в школе № 175Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь, 21 человек пострадал.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731777618.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731776197.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия