https://ria.ru/20210511/podrobnosti-1731791014.html

Дети рассказали о первых минутах после стрельбы в казанской школе

Дети рассказали о первых минутах после стрельбы в казанской школе

Ученики казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба, раскрыли подробности инцидента. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:16

2021-05-11T15:16

2021-05-11T15:16

стрельба в школе в казани

омон россии

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученики казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба, раскрыли подробности инцидента.Как рассказал один из школьников, во время урока математики на улице что-то сильно прогремело, затем учащиеся почувствовали запах дыма, за которым последовал громкий взрыв.Еще один ученик сообщил, что в момент нападения он находился на третьем этаже."И вдруг по громкой связи по радио объявляют: "Закройте все двери!". Мы ничего не поняли, удивились... Потом стало очень страшно, потому что в двери рядом с нашим кабинетом начал ломиться террорист, он либо с ноги или с помощью оружия пытался двери сломать, как я думаю. Были отчетливо слышны звуки удара по двери", — рассказал он "МК".По словам школьника, он также слышал грохот, напоминающий взрывы. Все дети в его классе сидели на полу около получаса, пока их не эвакуировал ОМОН. "То, что творилось, это неописуемо. Когда нас вывели, я увидел только развалины, оставшиеся от входных дверей", — добавил он.Одна из девятиклассниц подтвердила, что гимназистов по радиосвязи попросили не покидать классы. По ее словам, это произошло после того, как они услышали взрыв.Девочка добавила, что нападавший ворвался в соседний кабинет и многие там погибли.Ученица седьмого класса сообщила "Российской газете", что услышала стрельбу и вместе с одноклассниками выпрыгнула из окна на первом этаже. По словам другой учащейся, перед стрельбой в школе был слышен звук, похожий на взрыв."В коридоре видели человека с автоматом", — поделилась девочка.Еще одна гимназистка рассказала, что учащиеся услышали грохот во время урока. После этого они подбежали к окну и начали эвакуироваться. Кабинет находился на первом этаже."Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули", — сказала она в беседе с "Пятым каналом".Во вторник 19-летний студент устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Напавшего задержали и возбудили уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731787315.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731784156.html

https://ria.ru/20210511/strelba-1731730365.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, омон россии, республика татарстан (татарстан), казань