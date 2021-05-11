https://ria.ru/20210511/podrobnosti-1731791014.html
Дети рассказали о первых минутах после стрельбы в казанской школе
Дети рассказали о первых минутах после стрельбы в казанской школе
Ученики казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба, раскрыли подробности инцидента. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:16
2021-05-11T15:16
2021-05-11T15:16
стрельба в школе в казани
омон россии
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученики казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба, раскрыли подробности инцидента.Как рассказал один из школьников, во время урока математики на улице что-то сильно прогремело, затем учащиеся почувствовали запах дыма, за которым последовал громкий взрыв.Еще один ученик сообщил, что в момент нападения он находился на третьем этаже."И вдруг по громкой связи по радио объявляют: "Закройте все двери!". Мы ничего не поняли, удивились... Потом стало очень страшно, потому что в двери рядом с нашим кабинетом начал ломиться террорист, он либо с ноги или с помощью оружия пытался двери сломать, как я думаю. Были отчетливо слышны звуки удара по двери", — рассказал он "МК".По словам школьника, он также слышал грохот, напоминающий взрывы. Все дети в его классе сидели на полу около получаса, пока их не эвакуировал ОМОН. "То, что творилось, это неописуемо. Когда нас вывели, я увидел только развалины, оставшиеся от входных дверей", — добавил он.Одна из девятиклассниц подтвердила, что гимназистов по радиосвязи попросили не покидать классы. По ее словам, это произошло после того, как они услышали взрыв.Девочка добавила, что нападавший ворвался в соседний кабинет и многие там погибли.Ученица седьмого класса сообщила "Российской газете", что услышала стрельбу и вместе с одноклассниками выпрыгнула из окна на первом этаже. По словам другой учащейся, перед стрельбой в школе был слышен звук, похожий на взрыв."В коридоре видели человека с автоматом", — поделилась девочка.Еще одна гимназистка рассказала, что учащиеся услышали грохот во время урока. После этого они подбежали к окну и начали эвакуироваться. Кабинет находился на первом этаже."Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули", — сказала она в беседе с "Пятым каналом".Во вторник 19-летний студент устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Напавшего задержали и возбудили уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731787315.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, омон россии, республика татарстан (татарстан), казань
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученики казанской гимназии № 175, в которой произошла стрельба, раскрыли подробности инцидента.
Как рассказал один из школьников, во время урока математики на улице что-то сильно прогремело, затем учащиеся почувствовали запах дыма, за которым последовал громкий взрыв.
"Через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашел ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику №181", — сказал он в беседе с RT.
Еще один ученик сообщил, что в момент нападения он находился на третьем этаже.
"И вдруг по громкой связи по радио объявляют: "Закройте все двери!". Мы ничего не поняли, удивились... Потом стало очень страшно, потому что в двери рядом с нашим кабинетом начал ломиться террорист, он либо с ноги или с помощью оружия пытался двери сломать, как я думаю. Были отчетливо слышны звуки удара по двери", — рассказал он "МК"
.
По словам школьника, он также слышал грохот, напоминающий взрывы. Все дети в его классе сидели на полу около получаса, пока их не эвакуировал ОМОН
.
"То, что творилось, это неописуемо. Когда нас вывели, я увидел только развалины, оставшиеся от входных дверей", — добавил он.
Одна из девятиклассниц подтвердила, что гимназистов по радиосвязи попросили не покидать классы. По ее словам, это произошло после того, как они услышали взрыв.
"Но мы всем классом почему-то решили выбежать из кабинета, не послушались... Я опомнилась, стала кричать ребятам, что нам надо возвращаться, и тут какой-то учитель, бежавший по коридору, буквально сносит нас в класс обратно", — рассказала она.
Девочка добавила, что нападавший ворвался в соседний кабинет и многие там погибли.
Ученица седьмого класса сообщила "Российской газете"
, что услышала стрельбу и вместе с одноклассниками выпрыгнула из окна на первом этаже. По словам другой учащейся, перед стрельбой в школе был слышен звук, похожий на взрыв.
"В коридоре видели человека с автоматом", — поделилась девочка.
Еще одна гимназистка рассказала, что учащиеся услышали грохот во время урока. После этого они подбежали к окну и начали эвакуироваться. Кабинет находился на первом этаже.
"Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули", — сказала она в беседе с "Пятым каналом"
.
Во вторник 19-летний студент устроил стрельбу в казанской школе № 175. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Напавшего задержали и возбудили уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.