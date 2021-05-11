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Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена
Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена
Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:56
2021-05-11T14:59
энтони блинкен
москва
чехия
в мире
россия
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
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БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, рассказал глава МИД Сергей Лавров.Министр отметил необходимость диалога между странами, особенно в условиях, когда Вашингтон "последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями". По его словам, остался только договор об СНВ-3. "Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", — пояснил Лавров.Он напомнил, что российские предложения передали еще в последний год администрации Дональда Трампа. Их подтвердили, "когда в Белом доме сменился хозяин".Глава МИД отметил, что ожидает реакции американской стороны, однако по первым признакам Соединенные Штаты хотели бы "существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности" и включить в переговоры не все факторы, которые влияют на современное положение дел в этой сфере.В середине апреля президент США Джо Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях. На прошлой неделе американский лидер заявил, что надеется встретиться с российским президентом в июне.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sammit-1731142497.html
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энтони блинкен, москва, чехия, в мире, россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша

Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена

12:56 11.05.2021 (обновлено: 14:59 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

"Мы хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Мы этот вопрос им задали, ответа не получили. Я имею в виду последовательность шагов. <...> При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", — рассказал он.

Министр отметил необходимость диалога между странами, особенно в условиях, когда Вашингтон "последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями". По его словам, остался только договор об СНВ-3.
"Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", — пояснил Лавров.
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Он напомнил, что российские предложения передали еще в последний год администрации Дональда Трампа. Их подтвердили, "когда в Белом доме сменился хозяин".
Глава МИД отметил, что ожидает реакции американской стороны, однако по первым признакам Соединенные Штаты хотели бы "существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности" и включить в переговоры не все факторы, которые влияют на современное положение дел в этой сфере.
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях. На прошлой неделе американский лидер заявил, что надеется встретиться с российским президентом в июне.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
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Энтони БлинкенМоскваЧехияВ миреРоссияСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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