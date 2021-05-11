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Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена

Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена

Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:56

2021-05-11T12:56

2021-05-11T14:59

энтони блинкен

москва

чехия

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россия

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

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БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, рассказал глава МИД Сергей Лавров.Министр отметил необходимость диалога между странами, особенно в условиях, когда Вашингтон "последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями". По его словам, остался только договор об СНВ-3. "Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", — пояснил Лавров.Он напомнил, что российские предложения передали еще в последний год администрации Дональда Трампа. Их подтвердили, "когда в Белом доме сменился хозяин".Глава МИД отметил, что ожидает реакции американской стороны, однако по первым признакам Соединенные Штаты хотели бы "существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности" и включить в переговоры не все факторы, которые влияют на современное положение дел в этой сфере.В середине апреля президент США Джо Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях. На прошлой неделе американский лидер заявил, что надеется встретиться с российским президентом в июне.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sammit-1731142497.html

https://ria.ru/20210503/pushkov-1731033868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/vstrecha-1731329247.html

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энтони блинкен, москва, чехия, в мире, россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша