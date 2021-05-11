Лавров рассказал о подготовке к возможной встрече Путина и Байдена
12:56 11.05.2021 (обновлено: 14:59 11.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
БАКУ, 11 мая — РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают различные аспекты, связанные с организацией встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, рассказал глава МИД Сергей Лавров.
"Мы хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать. Мы этот вопрос им задали, ответа не получили. Я имею в виду последовательность шагов. <...> При в целом позитивном отношении к этой инициативе мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", — рассказал он.
Министр отметил необходимость диалога между странами, особенно в условиях, когда Вашингтон "последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями". По его словам, остался только договор об СНВ-3.
"Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние", — пояснил Лавров.
Он напомнил, что российские предложения передали еще в последний год администрации Дональда Трампа. Их подтвердили, "когда в Белом доме сменился хозяин".
Глава МИД отметил, что ожидает реакции американской стороны, однако по первым признакам Соединенные Штаты хотели бы "существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности" и включить в переговоры не все факторы, которые влияют на современное положение дел в этой сфере.
В середине апреля президент США Джо Байден предложил российскому коллеге провести двустороннюю встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях. На прошлой неделе американский лидер заявил, что надеется встретиться с российским президентом в июне.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.