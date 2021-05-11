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Четыре проекта "России сегодня" победили в конкурсе Communicator Awards
Четыре проекта "России сегодня" победили в конкурсе Communicator Awards
Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:33
2021-05-11T16:33
миа "россия сегодня"
технологии
новости агентства
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотых наград в категории "Фирменный редакторский стиль" (Branded Editorial Experience) удостоены работы Дирекции медиадизайна агентства "Как нефть превращается в бензин" и "Тайна серого кита", а в номинации "Игры и приложения" (Games &amp; Apps) – руководство по страхованию жилья "Хоть потоп". Кроме того, AR-реконструкция РИА Новости "Как это устроено. Атомный ледокол “Арктика”" получила "серебро" в номинации "Лучшее использование дополненной реальности". Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive &amp; Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
миа "россия сегодня", технологии, новости агентства

Четыре проекта "России сегодня" победили в конкурсе Communicator Awards

16:33 11.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотых наград в категории "Фирменный редакторский стиль" (Branded Editorial Experience) удостоены работы Дирекции медиадизайна агентства "Как нефть превращается в бензин" и "Тайна серого кита", а в номинации "Игры и приложения" (Games & Apps) – руководство по страхованию жилья "Хоть потоп".
Кроме того, AR-реконструкция РИА Новости "Как это устроено. Атомный ледокол “Арктика”" получила "серебро" в номинации "Лучшее использование дополненной реальности".
"Признание международного жюри еще раз доказало, что наша команда более чем конкурентоспособна на мировом рынке брендированного контента", – отметил руководитель Дирекции медиадизайна "России сегодня" Денис Золотарёв.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками.
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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