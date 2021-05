https://ria.ru/20210511/pobediteli-1731806779.html

Четыре проекта "России сегодня" победили в конкурсе Communicator Awards

Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:33

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотых наград в категории "Фирменный редакторский стиль" (Branded Editorial Experience) удостоены работы Дирекции медиадизайна агентства "Как нефть превращается в бензин" и "Тайна серого кита", а в номинации "Игры и приложения" (Games & Apps) – руководство по страхованию жилья "Хоть потоп". Кроме того, AR-реконструкция РИА Новости "Как это устроено. Атомный ледокол “Арктика”" получила "серебро" в номинации "Лучшее использование дополненной реальности". Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

2021

