Четыре проекта "России сегодня" победили в конкурсе Communicator Awards
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сразу четыре проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали лауреатами международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards. Золотых наград в категории "Фирменный редакторский стиль" (Branded Editorial Experience) удостоены работы Дирекции медиадизайна агентства "Как нефть превращается в бензин" и "Тайна серого кита", а в номинации "Игры и приложения" (Games & Apps) – руководство по страхованию жилья "Хоть потоп".
Кроме того, AR-реконструкция РИА Новости "Как это устроено. Атомный ледокол “Арктика”" получила "серебро" в номинации "Лучшее использование дополненной реальности".
"Признание международного жюри еще раз доказало, что наша команда более чем конкурентоспособна на мировом рынке брендированного контента", – отметил руководитель Дирекции медиадизайна "России сегодня" Денис Золотарёв.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств (Academy of Interactive & Visual Arts — AIVA). Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний, в том числе Conde Nast, Disney, Estee Lauder, Lockheed Martin, MTV Networks, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria’s Secret, Wired, Yahoo! и др. Ежегодно на конкурс поступает более 6000 заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками.
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