https://ria.ru/20210511/playstation-1731754271.html

В Sony рассказали, когда ликвидируют дефицит приставок PlayStation 5

В Sony рассказали, когда ликвидируют дефицит приставок PlayStation 5

Sony не сможет в 2021 году удовлетворить спрос на игровую приставку PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление финансового директора... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:22

2021-05-11T12:22

2021-05-11T12:22

наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Sony не сможет в 2021 году удовлетворить спрос на игровую приставку PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление финансового директора компании Хироки Тотоки.В этом году японцы планируют отгрузить примерно 15 миллионов приставок, но даже этого не хватит, чтобы стабилизировать спрос. В компании признались, что производство нового поколения консоли столкнулось с нехваткой полупроводниковой продукции — дефицит чипов наблюдается у всех производителей высокотехнологичной продукции.Хироки Тотоки заявил, что даже при наличии дополнительных комплектующих и наращивании темпов производства PlayStation 5, компания не может удовлетворить спрос на приставку даже в следующем году.1 апреля Sony повысила цену на обе версии PlayStation 5 в России: 40 990 рублей за вариант без дисковода (было 37 990 рублей), с дисководом — 49 990 рублей (было 46 990 рублей). Но даже за такую стоимость приставку купить не просто, в магазинах электроники фактически нет "живых" экземпляров.

https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии