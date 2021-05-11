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Наука
https://ria.ru/20210511/playstation-1731754271.html
В Sony рассказали, когда ликвидируют дефицит приставок PlayStation 5
В Sony рассказали, когда ликвидируют дефицит приставок PlayStation 5
Sony не сможет в 2021 году удовлетворить спрос на игровую приставку PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление финансового директора... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:22
2021-05-11T12:22
наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Sony не сможет в 2021 году удовлетворить спрос на игровую приставку PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление финансового директора компании Хироки Тотоки.В этом году японцы планируют отгрузить примерно 15 миллионов приставок, но даже этого не хватит, чтобы стабилизировать спрос. В компании признались, что производство нового поколения консоли столкнулось с нехваткой полупроводниковой продукции — дефицит чипов наблюдается у всех производителей высокотехнологичной продукции.Хироки Тотоки заявил, что даже при наличии дополнительных комплектующих и наращивании темпов производства PlayStation 5, компания не может удовлетворить спрос на приставку даже в следующем году.1 апреля Sony повысила цену на обе версии PlayStation 5 в России: 40 990 рублей за вариант без дисковода (было 37 990 рублей), с дисководом — 49 990 рублей (было 46 990 рублей). Но даже за такую стоимость приставку купить не просто, в магазинах электроники фактически нет "живых" экземпляров.
https://ria.ru/20210310/playstation-1600628133.html
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геймеры, sony corporation, playstation, технологии

В Sony рассказали, когда ликвидируют дефицит приставок PlayStation 5

12:22 11.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Sony не сможет в 2021 году удовлетворить спрос на игровую приставку PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на заявление финансового директора компании Хироки Тотоки.
В этом году японцы планируют отгрузить примерно 15 миллионов приставок, но даже этого не хватит, чтобы стабилизировать спрос. В компании признались, что производство нового поколения консоли столкнулось с нехваткой полупроводниковой продукции — дефицит чипов наблюдается у всех производителей высокотехнологичной продукции.
Хироки Тотоки заявил, что даже при наличии дополнительных комплектующих и наращивании темпов производства PlayStation 5, компания не может удовлетворить спрос на приставку даже в следующем году.
1 апреля Sony повысила цену на обе версии PlayStation 5 в России: 40 990 рублей за вариант без дисковода (было 37 990 рублей), с дисководом — 49 990 рублей (было 46 990 рублей). Но даже за такую стоимость приставку купить не просто, в магазинах электроники фактически нет "живых" экземпляров.
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:38Наука
Готовится к выходу новая версия консоли Sony PlayStation 5
 
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