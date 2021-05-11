https://ria.ru/20210511/pfizer-1731780349.html

В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer

В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer

Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:25

2021-05-11T14:25

2021-05-11T14:25

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

страна басков

витория

испания

вакцинация

в мире

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МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com.Женщина 84 лет жила в доме престарелых в Витории (Страна басков), ей были введены две прививки Pfizer в начале года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось и она скончалась.Власти Страны басков собирают информацию о произошедшем.С конца декабря в Испании обе дозы прививок получили 6,2 миллиона человек (население Испании - 47 миллионов).

https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html

страна басков

витория

испания

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2021

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, страна басков, витория, испания, вакцинация, в мире