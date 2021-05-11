Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/pfizer-1731780349.html
В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer
В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer
Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:25
2021-05-11T14:25
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
страна басков
витория
испания
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3fc0dc4e02b7089afb302188e1ad48b0.jpg
МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com.Женщина 84 лет жила в доме престарелых в Витории (Страна басков), ей были введены две прививки Pfizer в начале года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось и она скончалась.Власти Страны басков собирают информацию о произошедшем.С конца декабря в Испании обе дозы прививок получили 6,2 миллиона человек (население Испании - 47 миллионов).
https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html
страна басков
витория
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b7b8ff2f236c80db3b425f3eef67006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, страна басков, витория, испания, вакцинация, в мире

В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer

14:25 11.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com.
Женщина 84 лет жила в доме престарелых в Витории (Страна басков), ей были введены две прививки Pfizer в начале года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось и она скончалась.
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 14:39Распространение коронавируса
В Испании военный умер от тромбоза после прививки AstraZeneca
Власти Страны басков собирают информацию о произошедшем.
С конца декабря в Испании обе дозы прививок получили 6,2 миллиона человек (население Испании - 47 миллионов).
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыСтрана БасковВиторияИспанияВакцинацияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Лента новостейМолния