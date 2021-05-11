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В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer
В Испании умерла женщина, привитая вакциной Pfizer
Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:25
2021-05-11T14:25
2021-05-11T14:25
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
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страна басков
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МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Пожилая женщина скончалась от COVID-19 в Испании, она получила обе дозы вакцины, сообщает портал elindependiente.com.Женщина 84 лет жила в доме престарелых в Витории (Страна басков), ей были введены две прививки Pfizer в начале года. Никаких симптомов заболевания у нее не было, коронавирус был обнаружен, когда ее доставили в больницу на обычный медицинский осмотр. Проведенные тесты не выявили антител в крови. Несколько дней спустя ее состояние ухудшилось и она скончалась.Власти Страны басков собирают информацию о произошедшем.С конца декабря в Испании обе дозы прививок получили 6,2 миллиона человек (население Испании - 47 миллионов).
https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html
страна басков
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, страна басков, витория, испания, вакцинация, в мире