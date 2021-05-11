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Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T02:15
2021-05-11T02:15
дарья тимченко
fresh auto
авто
кредит
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.Можно гасить кредит досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование чужими деньгами. Также это положительно влияет на кредитный рейтинг заемщика, и банк может предложить клиенту перекредитоваться на более выгодных условиях.То же самое могут предложить и зарплатному клиенту — для таких у банков существуют различные программы и бонусы лояльности, заключила Тимченко.
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дарья тимченко, fresh auto, авто, кредит, общество

Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто

02:15 11.05.2021
 
© Fotolia / greyДевушка в новом автомобиле
Девушка в новом автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Fotolia / grey
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
"Например, можно внести крупный первоначальный взнос — тогда сумма оставшихся платежей значительно уменьшится, соответственно, у клиента сократится размер переплаты в виде процентов банку", — рассуждает эксперт.
Можно гасить кредит досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование чужими деньгами. Также это положительно влияет на кредитный рейтинг заемщика, и банк может предложить клиенту перекредитоваться на более выгодных условиях.
То же самое могут предложить и зарплатному клиенту — для таких у банков существуют различные программы и бонусы лояльности, заключила Тимченко.
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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Дарья ТимченкоFresh AutoАвтоКредитОбщество
 
 
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