https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html

Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто

Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто

Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T02:15

2021-05-11T02:15

2021-05-11T02:15

дарья тимченко

fresh auto

авто

кредит

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.Можно гасить кредит досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование чужими деньгами. Также это положительно влияет на кредитный рейтинг заемщика, и банк может предложить клиенту перекредитоваться на более выгодных условиях.То же самое могут предложить и зарплатному клиенту — для таких у банков существуют различные программы и бонусы лояльности, заключила Тимченко.

https://ria.ru/20210504/kredit-1731050390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья тимченко, fresh auto, авто, кредит, общество