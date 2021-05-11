https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html
Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T02:15
2021-05-11T02:15
2021-05-11T02:15
дарья тимченко
fresh auto
авто
кредит
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обойтись совсем без переплаты нельзя — автокредит, как и любой другой, ее подразумевает. Однако на обязательных выплатах банку можно сэкономить, рассказала агентству "Прайм" руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.Можно гасить кредит досрочно — чем быстрее происходят выплаты, тем меньше дней придется платить за пользование чужими деньгами. Также это положительно влияет на кредитный рейтинг заемщика, и банк может предложить клиенту перекредитоваться на более выгодных условиях.То же самое могут предложить и зарплатному клиенту — для таких у банков существуют различные программы и бонусы лояльности, заключила Тимченко.
https://ria.ru/20210504/kredit-1731050390.html
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дарья тимченко, fresh auto, авто, кредит, общество