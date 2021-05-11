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"Прижмем их": Пентагон намерен развернуть новые базы к югу от России
"Прижмем их": Пентагон намерен развернуть новые базы к югу от России
Казармы, аэродромы, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и топлива — уходя из Афганистана, американцы планируют расширить военное присутствие в соседних... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:04
2021-05-11T18:34
c-130 hercules
збигнев бжезинский
министерство обороны сша
одкб
эмомали рахмон
джо байден
узбекистан
талибан
безопасность
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Казармы, аэродромы, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и топлива — уходя из Афганистана, американцы планируют расширить военное присутствие в соседних государствах. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон намерен и дальше держать Кабул на "коротком поводке". О том, где именно могут появиться американские военные и ради чего, — в материале РИА Новости.Вернуть позицииКак сообщает WSJ со ссылкой на собственные источники в администрации Джо Байдена, США вовсе не собираются бросать афганское правительство на произвол судьбы. Пентагон продолжит поддерживать Кабул, наблюдать за действиями "Талибана" и других экстремистских группировок в регионе.Кроме того, в столице страны остаются около тысячи сотрудников американского посольства, а значит, кому-то нужно обеспечивать их безопасность. Поэтому в Белом доме рассматривают варианты развертывания военных баз в соседних Узбекистане и Таджикистане."Эти государства напрямую граничат с Афганистаном и могут оказаться очень полезными для США, — указывает источник WSJ. — Однако противоречия с Россией и Китаем затрудняют планы администрации Байдена. Процесс, скорее всего, затянется. Пентагон взвешивает все за и против".Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уже прощупал почву, посетив недавно Ташкент и Душанбе. Официально стороны обсуждали примирение в Афганистане. Но и о военных базах был разговор. "Получив опору в Центральной Азии, США вернут себе позиции, которые были в первые годы афганской войны, — констатирует издание. — Базы Пентагона в Узбекистане и Киргизии активно использовала авиация. Однако под давлением России и Китая американские войска покинули Узбекистан в 2005-м, Киргизию — десятилетие спустя. Это серьезно осложнило военную логистику в регионе". Нежеланные гостиНамерения Вашингтона не могут не беспокоить Москву. Базы в Центральной Азии позволят США вести разведку южного подбрюшья России и влиять на внутреннюю политику ее соседей. Еще Збигнев Бжезинский говорил, что самый эффективный способ "сдержать Россию" — создать на границах цепь управляемых конфликтов. К тому же и Ташкент, и Душанбе — важные союзники Москвы в Центральной Азии, а Таджикистан входит в ОДКБ. Седьмая статья устава этой организации гласит: "Государства-члены принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры стран, не являющихся участниками ОДКБ, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими государствами-членами". Пока Таджикистан не обращался в Совет коллективной безопасности для обсуждения подобных вопросов. Президент Эмомали Рахмон 8 мая встретился в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день они вместе наблюдали за парадом на Красной площади. Главы государств обсудили ситуацию в Центральной Азии и будущее региона после ухода американцев.Путин, напомнив, что в Таджикистане действует 201-я база российских Вооруженных сил, заверил коллегу, что Москва сделает все возможное для поддержки союзника. Россия занимается укреплением таджикской армии и продолжит помогать в дальнейшем. Рахмон, указав, что у Таджикистана самая протяженная граница с Афганистаном — более 1300 километров — и обстановка на сопредельной территории обостряется, отметил укрепление связей с Россией во многих областях, особенно в сфере безопасности. Похоже, что, пока в Таджикистане есть российская 201-я база, американцев сюда не пустят.С Узбекистаном немного иначе. Ташкент дважды был в ОДКБ (с 15 мая 1992-го по 2 апреля 1999-го и с 16 августа 2006-го по 28 июня 2012-го), но сейчас формально не связан с Москвой договорными обязательствами.В республике уже размещались американские военные. В октябре 2001-го подписали соглашение о передаче Пентагону в аренду военного аэродрома Карши-Ханабад. Туда перебросили эскадрилью военно-транспортных самолетов C-130, около десяти вертолетов Black Hawk и полторы тысячи военнослужащих. С 2005-го авиабазу в связи с возвращением Узбекистана в ОДКБ использовали российские военные. Сегодня там исключительно национальные ВВС страны. И вновь сдавать Карши-Ханабад в аренду Ташкент не спешит."Политика Узбекистана в области безопасности основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, — сообщил представитель узбекского Минобороны. — В основополагающих документах имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: мы не допустим на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов. Этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики страны".Запасной вариантОчевидно, что ни Таджикистан, ни Узбекистан не горят желанием видеть американских солдат у себя дома. Но у Пентагона есть запасной план. Как утверждает WSJ, в случае отказа Ташкента и Душанбе Вашингтон расширит военное присутствие в арабских странах Персидского залива.Кроме того, можно постоянно держать в Аравийском море авианосную ударную группу. Времени на принятие решения все меньше — американцы и их союзники по НАТО должны покинуть Афганистан до 11 сентября.Напомним: о завершении самой долгой войны в истории США президент Джо Байден объявил в середине апреля. Он подчеркнул, что спешки с выводом войск не будет, и пригрозил "Талибану" жестким ответом, если боевики попытаются напасть на коалиционные силы. За 20 лет коалиция, возглавляемая Вашингтоном, так и не разгромила "Талибан". Не удалось в достаточной степени обучить, вооружить и Афганские национальные силы безопасности, чтобы они самостоятельно противостояли экстремистам.По мнению экспертов, приход "Талибана" к власти резко радикализирует регион. Есть риск, что исламисты на этом не остановятся и постараются втянуть в орбиту влияния соседние государства, в том числе республики Средней Азии — союзников России по ОДКБ. И если одна из них подвергнется нападению террористов, Москве придется вмешаться.
https://ria.ru/20210510/voyska-1731623683.html
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c-130 hercules, збигнев бжезинский, министерство обороны сша, одкб, эмомали рахмон, джо байден, узбекистан, талибан, безопасность

"Прижмем их": Пентагон намерен развернуть новые базы к югу от России

18:04 11.05.2021 (обновлено: 18:34 11.05.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Казармы, аэродромы, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и топлива — уходя из Афганистана, американцы планируют расширить военное присутствие в соседних государствах. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон намерен и дальше держать Кабул на "коротком поводке". О том, где именно могут появиться американские военные и ради чего, — в материале РИА Новости.

Вернуть позиции

Как сообщает WSJ со ссылкой на собственные источники в администрации Джо Байдена, США вовсе не собираются бросать афганское правительство на произвол судьбы. Пентагон продолжит поддерживать Кабул, наблюдать за действиями "Талибана" и других экстремистских группировок в регионе.
Кроме того, в столице страны остаются около тысячи сотрудников американского посольства, а значит, кому-то нужно обеспечивать их безопасность. Поэтому в Белом доме рассматривают варианты развертывания военных баз в соседних Узбекистане и Таджикистане.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 02:40
WSJ: США могут перевести войска из Афганистана в Узбекистан и Таджикистан
"Эти государства напрямую граничат с Афганистаном и могут оказаться очень полезными для США, — указывает источник WSJ. — Однако противоречия с Россией и Китаем затрудняют планы администрации Байдена. Процесс, скорее всего, затянется. Пентагон взвешивает все за и против".
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад уже прощупал почву, посетив недавно Ташкент и Душанбе. Официально стороны обсуждали примирение в Афганистане. Но и о военных базах был разговор.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон солдат США загружается в военный самолет
"Получив опору в Центральной Азии, США вернут себе позиции, которые были в первые годы афганской войны, — констатирует издание. — Базы Пентагона в Узбекистане и Киргизии активно использовала авиация. Однако под давлением России и Китая американские войска покинули Узбекистан в 2005-м, Киргизию — десятилетие спустя. Это серьезно осложнило военную логистику в регионе".

Нежеланные гости

Намерения Вашингтона не могут не беспокоить Москву. Базы в Центральной Азии позволят США вести разведку южного подбрюшья России и влиять на внутреннюю политику ее соседей. Еще Збигнев Бжезинский говорил, что самый эффективный способ "сдержать Россию" — создать на границах цепь управляемых конфликтов. К тому же и Ташкент, и Душанбе — важные союзники Москвы в Центральной Азии, а Таджикистан входит в ОДКБ. Седьмая статья устава этой организации гласит: "Государства-члены принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры стран, не являющихся участниками ОДКБ, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими государствами-членами". Пока Таджикистан не обращался в Совет коллективной безопасности для обсуждения подобных вопросов.
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 17:06В мире
В ФРГ поменяли планы на вывод войск из Афганистана
Президент Эмомали Рахмон 8 мая встретился в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день они вместе наблюдали за парадом на Красной площади. Главы государств обсудили ситуацию в Центральной Азии и будущее региона после ухода американцев.
Путин, напомнив, что в Таджикистане действует 201-я база российских Вооруженных сил, заверил коллегу, что Москва сделает все возможное для поддержки союзника. Россия занимается укреплением таджикской армии и продолжит помогать в дальнейшем. Рахмон, указав, что у Таджикистана самая протяженная граница с Афганистаном — более 1300 километров — и обстановка на сопредельной территории обостряется, отметил укрепление связей с Россией во многих областях, особенно в сфере безопасности. Похоже, что, пока в Таджикистане есть российская 201-я база, американцев сюда не пустят.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база в Таджикистане
201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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201-я Гатчинская дважды Краснознаменная военная база в Таджикистане
С Узбекистаном немного иначе. Ташкент дважды был в ОДКБ (с 15 мая 1992-го по 2 апреля 1999-го и с 16 августа 2006-го по 28 июня 2012-го), но сейчас формально не связан с Москвой договорными обязательствами.
В республике уже размещались американские военные. В октябре 2001-го подписали соглашение о передаче Пентагону в аренду военного аэродрома Карши-Ханабад. Туда перебросили эскадрилью военно-транспортных самолетов C-130, около десяти вертолетов Black Hawk и полторы тысячи военнослужащих. С 2005-го авиабазу в связи с возвращением Узбекистана в ОДКБ использовали российские военные. Сегодня там исключительно национальные ВВС страны. И вновь сдавать Карши-Ханабад в аренду Ташкент не спешит.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 11:15Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ
"Политика Узбекистана в области безопасности основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, — сообщил представитель узбекского Минобороны. — В основополагающих документах имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы: мы не допустим на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов. Этот принцип заложен и в Конституции, и в концепции внешней политики страны".

Запасной вариант

Очевидно, что ни Таджикистан, ни Узбекистан не горят желанием видеть американских солдат у себя дома. Но у Пентагона есть запасной план. Как утверждает WSJ, в случае отказа Ташкента и Душанбе Вашингтон расширит военное присутствие в арабских странах Персидского залива.
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey HookАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Кроме того, можно постоянно держать в Аравийском море авианосную ударную группу. Времени на принятие решения все меньше — американцы и их союзники по НАТО должны покинуть Афганистан до 11 сентября.
Напомним: о завершении самой долгой войны в истории США президент Джо Байден объявил в середине апреля. Он подчеркнул, что спешки с выводом войск не будет, и пригрозил "Талибану" жестким ответом, если боевики попытаются напасть на коалиционные силы. За 20 лет коалиция, возглавляемая Вашингтоном, так и не разгромила "Талибан". Не удалось в достаточной степени обучить, вооружить и Афганские национальные силы безопасности, чтобы они самостоятельно противостояли экстремистам.
Переговоры между правительством Афганистана и движением Талибан (запрещено в РФ) в Катаре - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 11:53
Представитель "Талибана" рассказал о переговорах по Афганистану
По мнению экспертов, приход "Талибана" к власти резко радикализирует регион. Есть риск, что исламисты на этом не остановятся и постараются втянуть в орбиту влияния соседние государства, в том числе республики Средней Азии — союзников России по ОДКБ. И если одна из них подвергнется нападению террористов, Москве придется вмешаться.
 
C-130 HerculesЗбигнев БжезинскийМинистерство обороны СШАОДКБЭмомали РахмонДжо БайденУзбекистанТалибанБезопасность
 
 
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