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В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
Почти 400 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме, сообщил Красный Полумесяц в Иерусалиме. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T00:26
2021-05-11T00:26
беспорядки в восточном иерусалиме
красный полумесяц
сектор газа
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Почти 400 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме, сообщил Красный Полумесяц в Иерусалиме.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.Армия Израиля сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывании сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". В связи с этим марш был завершен. Затем сирены тревоги сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил ранее, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
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беспорядки в восточном иерусалиме, красный полумесяц, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев

00:26 11.05.2021
 
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Почти 400 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме, сообщил Красный Полумесяц в Иерусалиме.
"Сегодня 395 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса и в Иерусалиме. 263 пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме, семеро пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении Красного Полумесяца для прессы.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.
Армия Израиля сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывании сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". В связи с этим марш был завершен. Затем сирены тревоги сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил ранее, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.
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Беспорядки в Восточном ИерусалимеКрасный полумесяцСектор ГазаИерусалимХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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