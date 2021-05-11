https://ria.ru/20210511/palestintsy-1731703303.html

В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев

В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев

Почти 400 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме, сообщил Красный Полумесяц в Иерусалиме. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T00:26

2021-05-11T00:26

2021-05-11T00:26

беспорядки в восточном иерусалиме

красный полумесяц

сектор газа

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731647351_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_261e5725a90bdb3f0bcc651bf791187a.jpg

ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Почти 400 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений с израильской полицией в Иерусалиме, сообщил Красный Полумесяц в Иерусалиме.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в городе проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору.Армия Израиля сообщила, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывании сирен в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш, одна из них перехвачена системой ПРО "Железный купол". В связи с этим марш был завершен. Затем сирены тревоги сработали также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и на местности, прилегающей к сектору Газа. Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил ранее, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20210510/palestina-1731696189.html

сектор газа

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в восточном иерусалиме, красный полумесяц, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире