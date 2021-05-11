https://ria.ru/20210511/otnosheniya-1731716603.html

Генсек ООН отметил важность функциональных отношений между Россией и США

Генсек ООН отметил важность функциональных отношений между Россией и США

Для всего международного сообщества важно, чтобы Россия и США установили максимально функциональные отношения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:08

2021-05-11T09:08

2021-05-11T09:08

россия

антониу гутерреш

джо байден

владимир путин

сирия

оон

сша

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ООН, 11 мая - РИА Новости. Для всего международного сообщества важно, чтобы Россия и США установили максимально функциональные отношения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью российским информагентствам.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил лидеру РФ Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль заявлял, что возможные сроки встречи обсуждаются.Отвечая на вопрос о том, каких итогов он ждет от встречи лидеров России и США, Гутерреш заявил: "Я считаю, что для международного сообщества в целом очень важно, чтобы Соединенные Штаты и Российская Федерация установили (хотя мы знаем, что существуют различия во многих аспектах) функциональные отношения, в которых могут быть откровенно обозначены сферы разногласий, но также могут быть установлены сферы необходимого сближения".По его словам, ООН заинтересована в том, чтобы отношения между державами были максимально функциональными, чтобы была возможность "вместе решать некоторые из самых значимых кризисов". В том числе, как указал Гутерреш, речь идет об урегулировании конфликтов в Ливии, Сирии, Йемене, на Украине, в Афганистане, о разрешении палестино-израильского конфликта."Я полагаю, что, когда отношения между сверхдержавами дисфункциональны, страдает весь мир. И если посмотреть на ситуацию во многих конфликтах, то мы увидим, что отсутствие единства между крупнейшими державами мира позволяет более мелким странам играть роль спойлеров и пребывать в полной безнаказанности", - добавил генсек ООН.

https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html

https://ria.ru/20210508/aviabaza-1731523311.html

россия

сирия

сша

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россия, антониу гутерреш, джо байден, владимир путин, сирия, оон, сша, в мире