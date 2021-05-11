Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий, подобных стрельбе в казанской школе №175, заявил РИА Новости эксперт Национальной оружейной ассоциации Дмитрий Фиников.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девятеро, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. После этого президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане."С моей точки зрения, действенной мерой было бы поднять возрастную планку владения охотничьим огнестрельным оружием до 21 года, а для "травмы", наоборот, снизить до 18 лет, чтобы сначала травматическое оружие покупали", - сказал Фиников.Тем самым, продолжил эксперт, если бы 19-летний юноша, устроивший стрельбу в школе, сперва "купил бы "травмат" и совершил бы хоть какое-то хулиганство, то он бы никого не убил и, что самое главное, тут же бы попал на карандаш Росгвардии".Собеседник напомнил, что ужесточение законодательства, которое произошло после керченской трагедии 2018 года, касалось травматического, а не огнестрельного оружия. Таким образом, если раньше такое нелетальное оружие можно было бы купить в 18 лет, то сейчас - начиная с 21 года.Когда легко достать стволФиников отметил, что сегодня получить лицензию на владение "огнестрелом" молодым людям очень легко - это связано и с тем, что в таком возрасте потенциальные преступники просто "не успевают" обратить на себя внимание совершенными противоправными действиями."В 18 лет человек ещё не имеет "отрицательных записей" - нет водительских прав и, соответственно, случаев пьяного вождения, нет разводов, дебоширства, из-за которого инстанции, принимающие решение о выдаче оружия, могли бы обратить на него внимание", - пояснил Фиников.Другой проблемой, напрямую не связанной с оружейным законодательством, эксперт назвал недобросовестную работу некоторых врачей в психиатрических комиссиях, которые принимают решение о возможности продать молодым людям оружие."Вопрос – как он прошёл психиатра? Где наблюдался? Раньше, в советское время, когда выдавали билет на владение охотничьим оружием, нужны были рекомендации двух других охотников. Для этого шли в охотничью школу, где учились обращаться с ружьём, различать разных животных, после чего сдавали экзамен и только тогда получали ствол. Для чего девятнадцатилетнему мальчику выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия? В армии он не служил, охотой не занимался", - выразил недоумение Фиников.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий, подобных стрельбе в казанской школе №175, заявил РИА Новости эксперт Национальной оружейной ассоциации Дмитрий Фиников.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девятеро, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. После этого президент РФВладимир Путин поручил главе РосгвардииВиктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
"С моей точки зрения, действенной мерой было бы поднять возрастную планку владения охотничьим огнестрельным оружием до 21 года, а для "травмы", наоборот, снизить до 18 лет, чтобы сначала травматическое оружие покупали", - сказал Фиников.
Тем самым, продолжил эксперт, если бы 19-летний юноша, устроивший стрельбу в школе, сперва "купил бы "травмат" и совершил бы хоть какое-то хулиганство, то он бы никого не убил и, что самое главное, тут же бы попал на карандаш Росгвардии".
Собеседник напомнил, что ужесточение законодательства, которое произошло после керченской трагедии 2018 года, касалось травматического, а не огнестрельного оружия. Таким образом, если раньше такое нелетальное оружие можно было бы купить в 18 лет, то сейчас - начиная с 21 года.
Фиников отметил, что сегодня получить лицензию на владение "огнестрелом" молодым людям очень легко - это связано и с тем, что в таком возрасте потенциальные преступники просто "не успевают" обратить на себя внимание совершенными противоправными действиями.
"В 18 лет человек ещё не имеет "отрицательных записей" - нет водительских прав и, соответственно, случаев пьяного вождения, нет разводов, дебоширства, из-за которого инстанции, принимающие решение о выдаче оружия, могли бы обратить на него внимание", - пояснил Фиников.
Другой проблемой, напрямую не связанной с оружейным законодательством, эксперт назвал недобросовестную работу некоторых врачей в психиатрических комиссиях, которые принимают решение о возможности продать молодым людям оружие.
"Вопрос – как он прошёл психиатра? Где наблюдался? Раньше, в советское время, когда выдавали билет на владение охотничьим оружием, нужны были рекомендации двух других охотников. Для этого шли в охотничью школу, где учились обращаться с ружьём, различать разных животных, после чего сдавали экзамен и только тогда получали ствол. Для чего девятнадцатилетнему мальчику выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия? В армии он не служил, охотой не занимался", - выразил недоумение Фиников.
Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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