Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827851.html
Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием
Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием
Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:59
2021-05-11T17:59
стрельба в школе в казани
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
рустам минниханов
владимир путин
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_120:231:3348:2047_1920x0_80_0_0_94c99dd295b63534ef7ec0ea0fb14d71.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий, подобных стрельбе в казанской школе №175, заявил РИА Новости эксперт Национальной оружейной ассоциации Дмитрий Фиников.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девятеро, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. После этого президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане."С моей точки зрения, действенной мерой было бы поднять возрастную планку владения охотничьим огнестрельным оружием до 21 года, а для "травмы", наоборот, снизить до 18 лет, чтобы сначала травматическое оружие покупали", - сказал Фиников.Тем самым, продолжил эксперт, если бы 19-летний юноша, устроивший стрельбу в школе, сперва "купил бы "травмат" и совершил бы хоть какое-то хулиганство, то он бы никого не убил и, что самое главное, тут же бы попал на карандаш Росгвардии".Собеседник напомнил, что ужесточение законодательства, которое произошло после керченской трагедии 2018 года, касалось травматического, а не огнестрельного оружия. Таким образом, если раньше такое нелетальное оружие можно было бы купить в 18 лет, то сейчас - начиная с 21 года.Когда легко достать стволФиников отметил, что сегодня получить лицензию на владение "огнестрелом" молодым людям очень легко - это связано и с тем, что в таком возрасте потенциальные преступники просто "не успевают" обратить на себя внимание совершенными противоправными действиями."В 18 лет человек ещё не имеет "отрицательных записей" - нет водительских прав и, соответственно, случаев пьяного вождения, нет разводов, дебоширства, из-за которого инстанции, принимающие решение о выдаче оружия, могли бы обратить на него внимание", - пояснил Фиников.Другой проблемой, напрямую не связанной с оружейным законодательством, эксперт назвал недобросовестную работу некоторых врачей в психиатрических комиссиях, которые принимают решение о возможности продать молодым людям оружие."Вопрос – как он прошёл психиатра? Где наблюдался? Раньше, в советское время, когда выдавали билет на владение охотничьим оружием, нужны были рекомендации двух других охотников. Для этого шли в охотничью школу, где учились обращаться с ружьём, различать разных животных, после чего сдавали экзамен и только тогда получали ствол. Для чего девятнадцатилетнему мальчику выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия? В армии он не служил, охотой не занимался", - выразил недоумение Фиников.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731822755.html
https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731814295.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
2021-05-11T17:59
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_712:335:2995:2047_1920x0_80_0_0_fdcb46ae021f2a385f8bcf1f7926f49d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, рустам минниханов, владимир путин, казань

Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием

17:59 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий, подобных стрельбе в казанской школе №175, заявил РИА Новости эксперт Национальной оружейной ассоциации Дмитрий Фиников.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девятеро, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. После этого президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.
"С моей точки зрения, действенной мерой было бы поднять возрастную планку владения охотничьим огнестрельным оружием до 21 года, а для "травмы", наоборот, снизить до 18 лет, чтобы сначала травматическое оружие покупали", - сказал Фиников.
Тем самым, продолжил эксперт, если бы 19-летний юноша, устроивший стрельбу в школе, сперва "купил бы "травмат" и совершил бы хоть какое-то хулиганство, то он бы никого не убил и, что самое главное, тут же бы попал на карандаш Росгвардии".
Собеседник напомнил, что ужесточение законодательства, которое произошло после керченской трагедии 2018 года, касалось травматического, а не огнестрельного оружия. Таким образом, если раньше такое нелетальное оружие можно было бы купить в 18 лет, то сейчас - начиная с 21 года.
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:42
Раскрыты обстоятельства гибели 25-летней учительницы в казанской школе

Когда легко достать ствол

Фиников отметил, что сегодня получить лицензию на владение "огнестрелом" молодым людям очень легко - это связано и с тем, что в таком возрасте потенциальные преступники просто "не успевают" обратить на себя внимание совершенными противоправными действиями.
"В 18 лет человек ещё не имеет "отрицательных записей" - нет водительских прав и, соответственно, случаев пьяного вождения, нет разводов, дебоширства, из-за которого инстанции, принимающие решение о выдаче оружия, могли бы обратить на него внимание", - пояснил Фиников.
Другой проблемой, напрямую не связанной с оружейным законодательством, эксперт назвал недобросовестную работу некоторых врачей в психиатрических комиссиях, которые принимают решение о возможности продать молодым людям оружие.
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 17:08
МВД Татарстана прокомментировало видео с юношей, шедшим по улице с ружьем
"Вопрос – как он прошёл психиатра? Где наблюдался? Раньше, в советское время, когда выдавали билет на владение охотничьим оружием, нужны были рекомендации двух других охотников. Для этого шли в охотничью школу, где учились обращаться с ружьём, различать разных животных, после чего сдавали экзамен и только тогда получали ствол. Для чего девятнадцатилетнему мальчику выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия? В армии он не служил, охотой не занимался", - выразил недоумение Фиников.
Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовРустам МиннихановВладимир ПутинКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Лента новостейМолния