https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827851.html

Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием

Эксперт назвал нелогичными законы о возрасте владения оружием

Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:59

2021-05-11T17:59

2021-05-11T17:59

стрельба в школе в казани

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

рустам минниханов

владимир путин

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_120:231:3348:2047_1920x0_80_0_0_94c99dd295b63534ef7ec0ea0fb14d71.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские законы, по которым 18-летний подросток может купить охотничье ружье, а травматический пистолет - нет, нелогичны и создают предпосылки для трагедий, подобных стрельбе в казанской школе №175, заявил РИА Новости эксперт Национальной оружейной ассоциации Дмитрий Фиников.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли девятеро, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. После этого президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане."С моей точки зрения, действенной мерой было бы поднять возрастную планку владения охотничьим огнестрельным оружием до 21 года, а для "травмы", наоборот, снизить до 18 лет, чтобы сначала травматическое оружие покупали", - сказал Фиников.Тем самым, продолжил эксперт, если бы 19-летний юноша, устроивший стрельбу в школе, сперва "купил бы "травмат" и совершил бы хоть какое-то хулиганство, то он бы никого не убил и, что самое главное, тут же бы попал на карандаш Росгвардии".Собеседник напомнил, что ужесточение законодательства, которое произошло после керченской трагедии 2018 года, касалось травматического, а не огнестрельного оружия. Таким образом, если раньше такое нелетальное оружие можно было бы купить в 18 лет, то сейчас - начиная с 21 года.Когда легко достать стволФиников отметил, что сегодня получить лицензию на владение "огнестрелом" молодым людям очень легко - это связано и с тем, что в таком возрасте потенциальные преступники просто "не успевают" обратить на себя внимание совершенными противоправными действиями."В 18 лет человек ещё не имеет "отрицательных записей" - нет водительских прав и, соответственно, случаев пьяного вождения, нет разводов, дебоширства, из-за которого инстанции, принимающие решение о выдаче оружия, могли бы обратить на него внимание", - пояснил Фиников.Другой проблемой, напрямую не связанной с оружейным законодательством, эксперт назвал недобросовестную работу некоторых врачей в психиатрических комиссиях, которые принимают решение о возможности продать молодым людям оружие."Вопрос – как он прошёл психиатра? Где наблюдался? Раньше, в советское время, когда выдавали билет на владение охотничьим оружием, нужны были рекомендации двух других охотников. Для этого шли в охотничью школу, где учились обращаться с ружьём, различать разных животных, после чего сдавали экзамен и только тогда получали ствол. Для чего девятнадцатилетнему мальчику выдали лицензию на покупку огнестрельного оружия? В армии он не служил, охотой не занимался", - выразил недоумение Фиников.Студент четвертого курса 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены. После массового убийства студент покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Позже после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.

https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731822755.html

https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731814295.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ 2021-05-11T17:59 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, рустам минниханов, владимир путин, казань