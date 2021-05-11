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В СПЧ призвали изучать биографию перед выдачей лицензии на оружие
В СПЧ призвали изучать биографию перед выдачей лицензии на оружие
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева считает, что при выдаче разрешения на оружие необходимо тщательнее изучать последние события из... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:59
2021-05-11T17:59
стрельба в школе в казани
россия
ева меркачева
керчь
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева считает, что при выдаче разрешения на оружие необходимо тщательнее изучать последние события из жизни граждан, желающих получить лицензию."На мой взгляд, при выдаче разрешения на оружие надо было узнать его жизненную ситуацию по учебе и работе. Тогда бы выяснилось, что молодой человек был отчислен, могли бы подумать: "Не пойдет ли он мстить? Почему именно сейчас он хочет получить лицензию на оружие?". Надо было бы проверить, насколько эта лицензия ему действительно нужна", - сказала Меркачева в беседе с РИА Новости.В качестве примера член СПЧ вспомнила о Владиславе Рослякове в Керчи, который, по словам Меркачевой, основным поводом для покупки оружия назвал то, что его отец и дед были охотниками. "Но как выяснилось позже, он наврал. Если бы это выяснили раньше, то трагедию, возможно, можно было бы избежать", - добавила она.По мнению правозащитницы, к данной проблеме нужно подойти и с научной стороны: "Можно было бы разработать специальные тесты, чтобы понять, что человек, например, способен совершить массовое убийство", - отметила Меркачева. Она добавила, что для этого нужно изучить подобные случаи. Тех, кто совершил массовые убийства, порядка 100 человек по всей России, пояснила Меркачева.Помимо этого, член СПЧ выступила категорически против отмены моратория на смертную казнь, она отметила, что Россия является членом многих международных конвенций. "У нас есть такое страшное наказание, как пожизненное лишение свободы. Сейчас на пожизненном сроке находятся около двух тысяч человек по всей стране. Поверьте, их жизнь многим покажется худшим наказанием, чем смертная казнь, но при этом мы не берем на себя роль Бога и не лишаем людей возможности что-то осознать, а может даже оправдаться", - заявила Меркачева. -0-
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стрельба в школе в казани, россия, ева меркачева, керчь, происшествия

В СПЧ призвали изучать биографию перед выдачей лицензии на оружие

17:59 11.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева считает, что при выдаче разрешения на оружие необходимо тщательнее изучать последние события из жизни граждан, желающих получить лицензию.
"На мой взгляд, при выдаче разрешения на оружие надо было узнать его жизненную ситуацию по учебе и работе. Тогда бы выяснилось, что молодой человек был отчислен, могли бы подумать: "Не пойдет ли он мстить? Почему именно сейчас он хочет получить лицензию на оружие?". Надо было бы проверить, насколько эта лицензия ему действительно нужна", - сказала Меркачева в беседе с РИА Новости.
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В качестве примера член СПЧ вспомнила о Владиславе Рослякове в Керчи, который, по словам Меркачевой, основным поводом для покупки оружия назвал то, что его отец и дед были охотниками. "Но как выяснилось позже, он наврал. Если бы это выяснили раньше, то трагедию, возможно, можно было бы избежать", - добавила она.
По мнению правозащитницы, к данной проблеме нужно подойти и с научной стороны: "Можно было бы разработать специальные тесты, чтобы понять, что человек, например, способен совершить массовое убийство", - отметила Меркачева. Она добавила, что для этого нужно изучить подобные случаи. Тех, кто совершил массовые убийства, порядка 100 человек по всей России, пояснила Меркачева.
Помимо этого, член СПЧ выступила категорически против отмены моратория на смертную казнь, она отметила, что Россия является членом многих международных конвенций. "У нас есть такое страшное наказание, как пожизненное лишение свободы. Сейчас на пожизненном сроке находятся около двух тысяч человек по всей стране. Поверьте, их жизнь многим покажется худшим наказанием, чем смертная казнь, но при этом мы не берем на себя роль Бога и не лишаем людей возможности что-то осознать, а может даже оправдаться", - заявила Меркачева. -0-
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Стрельба в школе в КазаниРоссияЕва МеркачеваКерчьПроисшествия
 
 
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