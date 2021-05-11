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Хинштейн: в казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны

Хинштейн: в казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны

Охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:14

2021-05-11T12:14

2021-05-11T12:20

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

стрельба в школе в казани

александр хинштейн

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в Telegram.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе в школе №175 погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Задержан 19-летний юноша, предположительно, открывший стрельбу.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в казани, александр хинштейн, казань, происшествия