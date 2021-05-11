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Хинштейн: в казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны
Хинштейн: в казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны
Охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:14
2021-05-11T12:20
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
стрельба в школе в казани
александр хинштейн
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в Telegram.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе в школе №175 погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Задержан 19-летний юноша, предположительно, открывший стрельбу.
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), стрельба в школе в казани, александр хинштейн, казань, происшествия

Хинштейн: в казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны

12:14 11.05.2021 (обновлено: 12:20 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
"Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - написал он в Telegram.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе в школе №175 погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Задержан 19-летний юноша, предположительно, открывший стрельбу.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Стрельба в школе в КазаниАлександр ХинштейнКазаньПроисшествия
 
 
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