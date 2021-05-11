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Московских водителей попросили не ездить на юго-восток города
Московских водителей попросили не ездить на юго-восток города
Столичный центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок в зону ограничений из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:54
2021-05-11T14:54
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
волжский
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок в зону ограничений из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро столицы, выезжать на личных авто рекомендуется после 21.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.С 1 по 23 мая закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской " для строительства Большой кольцевой линии. В зоне закрытия ходят бесплатные компенсационные автобусы и изменена схема движения для автомобилей."Сегодня первый рабочий день после ввода ограничений юго-востоке, которые связаны с закрытием станций Люблинской-Дмитровской линии метро. Для поездок на личных автомобилях рекомендует выбрать более позднее время – после 21 часа. Вечером в городе прогнозируется 7-8 баллов, но в зонах ограничений будет заметно сложнее", - сообщили в ЦОДД.В пресс-службе отметили, что потерять время можно будет на улице Краснодонская, Ставропольская, улице Люблинская (в том числе, дублер Люблинской улицы у метро Текстильщики), улице Шкулева и Волжском бульваре, а также на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной."Если отказаться от личного автомобиля нет возможности, закладывайте дополнительное для поездок, или выбирайте более позднее время – после 21 часа", - добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20210505/eskalator-1731182468.html
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центр организации дорожного движения (цодд), авто, волжский, общество

Московских водителей попросили не ездить на юго-восток города

14:54 11.05.2021
 
© Depositphotos / megastockerЗнак въезд запрещен
Знак въезд запрещен - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / megastocker
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок в зону ограничений из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро столицы, выезжать на личных авто рекомендуется после 21.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
С 1 по 23 мая закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской " для строительства Большой кольцевой линии. В зоне закрытия ходят бесплатные компенсационные автобусы и изменена схема движения для автомобилей.
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"Сегодня первый рабочий день после ввода ограничений юго-востоке, которые связаны с закрытием станций Люблинской-Дмитровской линии метро. Для поездок на личных автомобилях рекомендует выбрать более позднее время – после 21 часа. Вечером в городе прогнозируется 7-8 баллов, но в зонах ограничений будет заметно сложнее", - сообщили в ЦОДД.
В пресс-службе отметили, что потерять время можно будет на улице Краснодонская, Ставропольская, улице Люблинская (в том числе, дублер Люблинской улицы у метро Текстильщики), улице Шкулева и Волжском бульваре, а также на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной.
"Если отказаться от личного автомобиля нет возможности, закладывайте дополнительное для поездок, или выбирайте более позднее время – после 21 часа", - добавили в пресс-службе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)АвтоВолжскийОбщество
 
 
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