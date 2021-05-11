https://ria.ru/20210511/ogranicheniya-1731785786.html

Московских водителей попросили не ездить на юго-восток города

Московских водителей попросили не ездить на юго-восток города

Столичный центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок в зону ограничений из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:54

2021-05-11T14:54

2021-05-11T14:54

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

волжский

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичный центр организации дорожного движения рекомендует водителям отказаться от поездок в зону ограничений из-за закрытия Люблинско-Дмитровской линии метро столицы, выезжать на личных авто рекомендуется после 21.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.С 1 по 23 мая закрыт участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской " для строительства Большой кольцевой линии. В зоне закрытия ходят бесплатные компенсационные автобусы и изменена схема движения для автомобилей."Сегодня первый рабочий день после ввода ограничений юго-востоке, которые связаны с закрытием станций Люблинской-Дмитровской линии метро. Для поездок на личных автомобилях рекомендует выбрать более позднее время – после 21 часа. Вечером в городе прогнозируется 7-8 баллов, но в зонах ограничений будет заметно сложнее", - сообщили в ЦОДД.В пресс-службе отметили, что потерять время можно будет на улице Краснодонская, Ставропольская, улице Люблинская (в том числе, дублер Люблинской улицы у метро Текстильщики), улице Шкулева и Волжском бульваре, а также на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной."Если отказаться от личного автомобиля нет возможности, закладывайте дополнительное для поездок, или выбирайте более позднее время – после 21 часа", - добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210505/eskalator-1731182468.html

https://ria.ru/20210429/metro-1730450483.html

волжский

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центр организации дорожного движения (цодд), авто, волжский, общество