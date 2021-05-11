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"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой
"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала местью и расправой проведение обысков в доме у лидера политсилы Виктора Медведчука, говорится в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:45
2021-05-11T18:05
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала местью и расправой проведение обысков в доме у лидера политсилы Виктора Медведчука, говорится в заявлении пресс-службы партии.Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак."Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти (президента Украины - ред.) Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность", - говорится в сообщении на сайте партии.В политсиле акцентировали внимание на том, что подозрение Медведчуку было подписано сразу же после проведения мероприятий по случаю Дня Победы. "Девятого мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - добавили в политсиле.Также в партии добавили, что намерены обратиться за помощью к украинскому народу. "Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - отмечается в заявлении политсилы.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
https://ria.ru/20210506/krizis-1731336680.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/medvedchuk-1731822356.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире

"Оппозиционная платформа" назвала обыски у Медведчука местью и расправой

17:45 11.05.2021 (обновлено: 18:05 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканала ZIK
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканала ZIK - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала местью и расправой проведение обысков в доме у лидера политсилы Виктора Медведчука, говорится в заявлении пресс-службы партии.
Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак.
"Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии ‒ "Оппозиционной платформы – За жизнь", - говорится в сообщении на сайте партии.
"Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти (президента Украины - ред.) Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность", - говорится в сообщении на сайте партии.
В политсиле акцентировали внимание на том, что подозрение Медведчуку было подписано сразу же после проведения мероприятий по случаю Дня Победы. "Девятого мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - добавили в политсиле.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 19:48
Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей
Также в партии добавили, что намерены обратиться за помощью к украинскому народу. "Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - отмечается в заявлении политсилы.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
17:41Сказано в эфире
Эксперт связал обвинение Медведчука в госизмене с визитом Блинкена в Киев
 
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