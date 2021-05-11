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В Италии провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении президента
В Италии провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении президента
Итальянские карабинеры провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении чести и авторитета президента страны Серджо Маттареллы и подстрекательстве к... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:39
2021-05-11T11:39
2021-05-11T11:39
серджо маттарелла
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болонья
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РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении чести и авторитета президента страны Серджо Маттареллы и подстрекательстве к преступлениям.Операция прошла по запросу римской прокуратуры в нескольких городах страны – в том числе Турине, Перудже и Болонье, говорится в сообщении.Один из фигурантов является 53-летним университетским профессором. "Выявлена его связь с группами и активистами антисемитского и расистского толка посредством российской социальной сети "Вконтакте", - отмечается в коммюнике. Трое других подозреваемых также придерживались крайне правых убеждений.Обыски распространились на электронные счета и социальные профили подозреваемых и позволили изъять многочисленные системы и оборудование, которые использовались для направления угроз президенту.Различный контент, ставший предметом расследования, относится к периоду с апреля 2020 года по февраль 2021 год. Подозреваемым от 44 до 65 лет."В ходе расследования удалось выявить распространение в сети множества оскорбительных действий против главы государства, которые, по всей видимости, являются результатом тщательно продуманной стратегии агрессии против высоких институтов власти в стране", - говорится в сообщении.В конце 2019 года прокуратура Палермо завершила расследование по аналогичному делу по факту оскорблений в адрес Маттареллы, которые появились в Facebook весной 2018 года. Одна из обвиняемых, как передавали местные СМИ, раскаялась и в слезах просила прощения на предварительном процессе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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серджо маттарелла, турин, палермо, италия, болонья, в мире
РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов.
Итальянские карабинеры провели обыски у 11 подозреваемых в оскорблении чести и авторитета президента страны Серджо Маттареллы
и подстрекательстве к преступлениям.
Операция прошла по запросу римской прокуратуры в нескольких городах страны – в том числе Турине
, Перудже
и Болонье
, говорится в сообщении.
Один из фигурантов является 53-летним университетским профессором. "Выявлена его связь с группами и активистами антисемитского и расистского толка посредством российской социальной сети "Вконтакте", - отмечается в коммюнике. Трое других подозреваемых также придерживались крайне правых убеждений.
Обыски распространились на электронные счета и социальные профили подозреваемых и позволили изъять многочисленные системы и оборудование, которые использовались для направления угроз президенту.
Различный контент, ставший предметом расследования, относится к периоду с апреля 2020 года по февраль 2021 год. Подозреваемым от 44 до 65 лет.
"В ходе расследования удалось выявить распространение в сети множества оскорбительных действий против главы государства, которые, по всей видимости, являются результатом тщательно продуманной стратегии агрессии против высоких институтов власти в стране", - говорится в сообщении.
В конце 2019 года прокуратура Палермо
завершила расследование по аналогичному делу по факту оскорблений в адрес Маттареллы, которые появились в Facebook весной 2018 года. Одна из обвиняемых, как передавали местные СМИ, раскаялась и в слезах просила прощения на предварительном процессе.