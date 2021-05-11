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В израильском Ришон Ле-Ционе погиб один человек в результате обстрелов
В израильском Ришон Ле-Ционе погиб один человек в результате обстрелов
Один человек в израильском городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива был убит в результате обстрелов из сектора Газа, сообщает 20-й телеканал местного телевидения. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:13
2021-05-11T23:21
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ашдод
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Один человек в израильском городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива был убит в результате обстрелов из сектора Газа, сообщает 20-й телеканал местного телевидения."Убитый в Ришон ле-Ционе в результате обстрела города", - сообщает телеканал.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об оказании помощи женщине без сознания.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве и близлежащих городах. За последние полчаса сирены в Тель-Авиве срабатывали шесть раз.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210511/izrail-1731845373.html
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ашкелон, ашдод, израиль, в мире

В израильском Ришон Ле-Ционе погиб один человек в результате обстрелов

23:13 11.05.2021 (обновлено: 23:21 11.05.2021)
 
© AP Photo / Mahmoud IlleanСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Один человек в израильском городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива был убит в результате обстрелов из сектора Газа, сообщает 20-й телеканал местного телевидения.
"Убитый в Ришон ле-Ционе в результате обстрела города", - сообщает телеканал.
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
19:59
Израиль заявил о пуске более 600 ракет из сектора Газа
В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об оказании помощи женщине без сознания.
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве и близлежащих городах. За последние полчаса сирены в Тель-Авиве срабатывали шесть раз.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Ракета из сектора Газа попала в жилой дом в пригороде Тель-Авива
 
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