https://ria.ru/20210511/obstrely-1731861631.html

В израильском Ришон Ле-Ционе погиб один человек в результате обстрелов

В израильском Ришон Ле-Ционе погиб один человек в результате обстрелов

Один человек в израильском городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива был убит в результате обстрелов из сектора Газа, сообщает 20-й телеканал местного телевидения. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:13

2021-05-11T23:13

2021-05-11T23:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Один человек в израильском городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива был убит в результате обстрелов из сектора Газа, сообщает 20-й телеканал местного телевидения."Убитый в Ришон ле-Ционе в результате обстрела города", - сообщает телеканал.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об оказании помощи женщине без сознания.Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не смолкают в Тель-Авиве и близлежащих городах. За последние полчаса сирены в Тель-Авиве срабатывали шесть раз.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/izrail-1731845373.html

https://ria.ru/20210511/raketa-1731861356.html

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ашдод

израиль

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ашкелон, ашдод, израиль, в мире