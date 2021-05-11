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В армии Израиля рассказали об обстрелах в регионе
В армии Израиля рассказали об обстрелах в регионе
Более 200 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:14
2021-05-11T09:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
хамас
восточный иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 200 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", заявляет армия.Отмечается также, что в результате ударов были убиты 15 членов ХАМАС."В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и "Исламского джихада" в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html
восточный иерусалим
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60
Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа
ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире

В армии Израиля рассказали об обстрелах в регионе

08:14 11.05.2021 (обновлено: 09:25 11.05.2021)
 
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 200 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", заявляет армия.
Отмечается также, что в результате ударов были убиты 15 членов ХАМАС.
"В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и "Исламского джихада" в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.
Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.
Полиция возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
01:16
ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадХамасВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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