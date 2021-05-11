https://ria.ru/20210511/obstrely-1731712379.html

В армии Израиля рассказали об обстрелах в регионе

В армии Израиля рассказали об обстрелах в регионе

Более 200 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:14

2021-05-11T08:14

2021-05-11T09:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Более 200 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в ответ армия Израиля поразила 130 объектов движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", заявляет армия.Отмечается также, что в результате ударов были убиты 15 членов ХАМАС."В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и "Исламского джихада" в Газе, в том числе: два туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия", - говорится в заявлении израильской армии в Twitter.Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. Ранее ХАМАС заявил, что у Израиля есть время до 18.00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html

восточный иерусалим

израиль

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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-11T08:14 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире